शादी के खर्च पर लगे लिमिट, 5 लाख से ज्यादा खर्चने पर देना होगा 10 पर्सेंट दान- कांग्रेस सांसद ने पेश किया बिल

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो शादी में 5 लाख से ज्यादा खर्च करने की योजना बना रहे हैं। इस बिल के तहत अगर शादी में कोई 5 लाख से ज्यादा खर्च करता है तो खर्च का 10 फीसदी गरीबों को या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को देना होगा। सांसद रंजीत राजन ने कहा कि शादियों में धन के अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना अति आवश्यक है। अनावश्यक खर्च करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। सांसद के अनुसार शादियों में आजकल दिखावा ज्यादा होता है। जिस पर रोक लगाने की जरुरत है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुश्री राजन ने कहा, “इस विधेयक का उद्देश्य शादियों में असाधारण और फालतू खर्च पर प्रतिबंधित लगाना है।”

इस बिल को संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल का नाम ‘विवाह ((अनिवार्य पंजीकरण और फिजूलखर्च रोकथाम) ) The Marriages (Compulsory Registration and Prevention of Wasteful Expenditure) Bill’ रखा गया है। बिल के महत्व पर जोर देते हुए सुश्री राजन ने कहा, ” शादी दो लोगों, दो परिवारों का पवित्र बंधन होता है और ऐसे में सादगी को महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इन दिनों शादी विवाह में दिखावा और फिजूलखर्ची बढ़ गई है। इस पर रोक लगाने की जरुरत हैं।” सांसद ने आगे कहा कि “इन दिनों शादियों में परिवार अपनी हैसियत दिखाने के लिए धन की बर्बादी करते हैं जिस कारण से गरीब परिवारों पर अधिक खर्च करने का सामाजिक दबाव पड़ता है। जो समाज के लिए ठीक नहीं है।”

इस विधेयक के अनुसार शादी होने के 60 दिनों के अन्दर शादी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार यह भी तय कर सकती है कि शादी में ज्यादा से ज्यादा कितने मेहमान हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा करने का मुख्य मकसद शादियों में व्यर्थ जाने वाले खाने पर रोक लगाना है। इस बिल के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि सरकार देश की कितनी शादियों पर नजर रखेगी और वो भी कैसे!

बता दें हाल ही में नोटबंदी के दौर में जब लोग एटीएम की लाइनो में खड़े होकर 2000 रुपये पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तभी आंध्र प्रदेश के एक नेता ने शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे जिस पर काफी सवाल उठे थे। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ऐसी शादियों पर रोक लगने की उम्मीद की जा सकती है।

First Published on February 16, 2017 2:08 pm