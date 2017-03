1 मार्च, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय की हत्या पर तोड़ी चुप्पी, उमर खालिद का वीरेंद्र सहवाग पर हमला, भाजपा की महिला नेता गिरफ्तार

कंसास शूटिंग पर पहली बार बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंसास में हुई भारतीय इंजीनियर की हत्या पर चुप्पी तोड़ते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा, “नफरत के किसी भी रूप की हम निंदा करते हैं। चाहे वह कंसास शूटिंग हो या यहूदियों के सेंटर्स को निशाना बनाना। देश में नस्लभेद की कोई जगह नहीं है।” ट्रंप ने कहा कि वह आईएसआईएस के सफाए के लिए मुस्लिम देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि 22 फरवरी को कंसास के एक बार में अमेरिकी शख्स ने भारतीय लोगों पर फायरिंग की थी। इसमें श्रीनिवास कुचीभोतला (32) की मौत हो गई थी। वहीं, उनके दोस्त आलोक मदसानी जख्मी हो गए थे। (पढ़ें पूरी खबर)

उमर खालिद का वीरेंद्र सहवाग पर हमला

जेएनयू स्टूडेंट और विवादित छात्र नेता उमर खालिद ने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पर निशाना साधते हुए कहा है कि सहवाग भारत नहीं बल्कि BCCI के लिए खेलते थे। उमर खालिद ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, “वीरेंद्र सहवाग बीसीसीआई के लिए खेले, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया। वो हजारों स्टूडेंट और टीचर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे (मार्च निकालने) वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा भारत जो समानता, न्याय और आजादी पर आधारित हो।” बता दें कि रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर एबीवीपी का विरोध करने वाली गुरमेहर कौर पर वीरेंद्र सहवाग ने परोक्ष टिप्पणी की थी। (पढ़ें पूरी खबर)

ABVP के दो कथित कार्यकर्ता गिरफ्तार

पुलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में विरोध मार्च कर रहे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) के समर्थकों पर हमले के आरोप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषद (ABVP) के दो कथित कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया है। यह गिरफ्तारी 22 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में की गई है। (पढ़ें पूरी खबर)

भाजपा की महिला नेता बच्चों की तस्करी मामले में गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक महिला नेता को बच्चों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने बाल तस्करी के आरोप में बीजेपी नेता जूही चौधरी को गिरफ़्तार किया। इससे पहले पुलिस की गिरफ्त में तस्करी की मुख्य अभियुक्त और एक शिशु गृह चलाने वाली महिला चंदना चक्रवर्ती गिरफ्तार किया था। पूछताछ में चंदना चक्रवर्ती ने इस मामले में जूही चौधरी समेत बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और रुपा गांगुली का नाम भी लिया था। सीआईडी ने इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ़्तार कर चुकी है। (पढ़ें पूरी खबर)

First Published on March 1, 2017 11:00 am