9 फरवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: सानिया मिर्जा पर 20 लाख की टैक्स चोरी का आरोप, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच, दिल्ली में रोजाना पांच बलात्कार

सानिया मिर्जा पर 20 लाख की टैक्स चोरी का आरोप

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से समन भेजा गया है और उन्हें 16 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। सानिया मिर्जा को 20 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। यह समन उनके हैदराबाद स्थित घर पर 6 फरवरी को भेजा गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सानिया के खिलाफ 20 लाख के टैक्स चोरी का मामला बना है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

भारत और बांग्लादेश के बीच हैदराबाद में टेस्ट मैच

भारत और बांग्लादेश के बीच इकलौता टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। टीम में अजिक्या रहाणे को करुण नायर की जगह खिलाया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय सरजमीं पर भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अभी तक दोनों टीमों के बीच कुल 8 टेस्ट खेले गए हैं, जिनमें से 6 भारत ने जीते और 2 ड्रॉ रहे थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

दिल्ली में रोजाना पांच बलात्कार

राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ बलात्कार को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जिनके मुताबिक जनवरी में हर दिन औसतन पांच रेप की घटनाएं हुई हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सिर्फ जनवरी में रेप के 140 मामले दर्ज करवाए गए हैं। वहीं, साल 2016 में बलात्कार के कुल 2,155 मामले दर्ज करवाए गए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

