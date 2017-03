सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवार्इ के दौरान परोक्ष रूप से विजय माल्‍या केस का जिक्र किया। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने माल्या का नाम लिए बिना कहा, “एक व्यक्ति जो करोड़ों रुपए लेकर भाग गया जिंदगी के मजे कर रहा है। लेकिन यहां एक शख्स जिसने साड़ियां चुराई वह जेल में है।” उन्‍होंने यह टिप्‍पणी तेलंगाना के एक शख्स की याचिका पर की। इस व्‍यक्ति को 5 साड़ियां चुराने के आरोप में एक साल की जेल हुई। केस सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का क्या जिसने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की हो? दरअसल एक साल पहले सीएच एलिया नाम के व्यक्ति को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया था। आरोपी के वकील ने दलील दी कि जुर्म को साबित करने के लिए कोई गवाह तक नहीं था। यहां पढि़ए पूरी खबर

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहे। इस बारे में उनकी मां मेनका गांधी का कहना है कि वरुण काफी व्‍यस्‍त थे। इसके चलते वे प्रचार में नहीं कर पाए। बता दें कि उत्‍तर प्रदेश चुनावों के लिए सोमवार (6 मार्च) को प्रचार समाप्‍त हो गया। अंतिम में चरण में 40 सीटों के लिए आठ मार्च को मत डाले जाएंगे। लेकिन वरुण इन सबसे दूर रहे थे। पार्टी ने पहले चरण में तो उन्‍हें स्‍टार प्रचारक की लिस्‍ट में भी शामिल नहीं किया था। वरुण गांधी सुल्‍तानपुर से सांसद हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्‍हें जानबूझकर यूपी चुनावों से दूर रखा गया। बता दें कि इससे पहले वरुण गांधी का नाम यूपी के सीएम के लिए भाजपा के उम्‍मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा था। यहां पढि़ए पूरी खबर

केरल के वायानाड जिले में एक अनाथालाय की छह नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी पिछले दो महीनों से लड़कियों से रेप कर रहे थे। एक स्‍थानीय व्‍यक्ति ने एक लड़की को दुकान से रोते हुए बाहर जाते देखा तो उसने पुलिस को इत्‍तला दी। बताया जाता है कि आरोपी ललचा कर लड़कियों को ले जाते थे और उनसे दुष्‍कर्म करते थे। सभी पीडि़त लड़कियों की उम्र 14-16 साल के बीच हैं। यहां पढि़ए पूरी खबर

उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद कोरियाई द्वीपसमूह में तनाव बढ़ गया है। उत्‍तर कोरिया के कदम के बाद अमेरिकी सेना ने दक्षिण कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली तैनात करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी प्रशांत कमान ने यह जानकारी दी। परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया ने सोमवार को चार मिसाइलें प्रक्षेपित की थीं। उसने कहा था कि ये प्रक्षेपण जापान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले के प्रशिक्षण का हिस्सा थे। इनमें से तीन मिसाइलें जापान के बहुत निकट आ गई थीं। उत्तर कोरिया की ओर से प्रक्षेपण के बाद अमेरिकी प्रशांत कमान ने यह घोषणा की। यहां पढि़ए पूरी खबर

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु टेस्‍ट के चौथे दिन का खेल चल रहा है। चेतेश्‍वर पुजारा की नाबाद अर्धशतकीय पारी की मदद से भारत ने अपनी बढ़त को 150 के पार पहुंचा दिया। हालांकि टीम इंडिया को पहले घंटे में ही दो झटके भी लग गए हैं। अजिंक्‍या रहाणे फिफ्टी लगाने के बाद मिचेल स्‍टार्क के शिकार हो गए। वहीं करुण नायर पहली ही गेंद पर बोल्‍ड हो गए। उनका विकेट भी स्‍टार्क के नाम हुआ। समाचार लिखे जाने तक भारत ने 6 विकेट पर 238 रन बना लिए थे। इस टेस्‍ट की पहली में भारत 189 रन पर सिमट गया था। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया ने पहली पारी में 276 रन बनाए थे। रवींद्र जडेजा ने 63 रन देकर छह विकेट लिए थे। बता दें कि सीरीज में ऑस्‍ट्रेलिया 1-0 से आगे है।

यहां पढि़ए पूरी खबर

अमेरिकी सरकार की नागरिकों को पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश न जाने की सलाह; नए आदेश में 6 मुस्लिम देशों पर लगाया ट्रैवल बैन

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 7, 2017 10:37 am