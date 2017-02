3 फरवरी, 10 बजे तक की न्यूज अपडेट्स: कैशलेस सोसाइटी पर सरकार के 94 करोड़ खर्च से लेकर सात लाख लोगों से हुए धोखे तक की बड़ी खबर

सरकार ने देश को कैशलेस सोसाइटी की तरफ आकर्षित करने के लिए जो विभिन्न स्कीम चलाई उसमें 94 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस बात की जानकारी राज्यवर्धन राठौर ने दी। खबर को विस्तार से पढ़ें

नोटबंदी के बाद अब सरकार टैक्स चोरों को दबोचने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार की नजर 18 लाख खातों पर है। उन खातों में नोटबंदी के बाद से 30 दिसंबर तक 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए गए। कुछ लोगों ने एक पैन कार्ड से 20 से ज्यादा अकाउंट खुलवा रखे हैं। उनपर भी सरकार की नजर है। खबर को विस्तार से पढ़ें

गुजरात की एक जिला अदालत ने 2002 गोधरा दंगों के बाद हुई हिंसा के 26 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने 31 जनवरी को आदेश देकर कहा कि इस मामले में आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता हो चुका है और 28 फरवरी 2002 को हुई हिंसा को लेकर कोर्ट के सामने पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके। इस आदेश में यह भी कहा गया कि अपराध के दृश्य के पंचनामा साबित नहीं हो रहा है। खबर को विस्तार से पढ़ें

नोएडा से चल रहे सोशल रैकेट का फांडाफोड हुआ है। इसमें 26 साल के एक ग्रेजुएट लड़के को पड़ा गया है। उसने लाइक के बदले पैसे देने का झांसा दिया था। इसमें लोगों को जोड़ने के बदले उनसे पैसे लिए जाते थे। इस स्कीम के तहत लोगों को ऑनलाइन यूआरएल उनके फोन पर भेजे जाते थे, जिस पर उन्हें क्लिक करना होता था। पुलिस को यह भी पता चला है कि 520 करोड़ रुपये कंपनी के 12 बैंक खातों में डाले गए। फिलहाल अधिकारी कंपनी की बैलेंस शीट, इन्वेस्टर्स की जानकारी और जिनसे पैसे भेजे गए, उन अकाउंट्स की जांच कर रही है। कंपनी ने अपने नाम भी कई बार बदले। यह पहले socialtrade.biz फिर freehub.com से intmaart.com से frenzzup.com और फिर 3W.com के नाम से जानी जाती थी। खबर को विस्तार से पढ़ें

First Published on February 3, 2017 9:55 am