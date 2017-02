रोज डे के इस खास मौके पर अपनों को भेजें यह खास मैसेज

रोज डे वेलेंटाइन वी​क का पहला दिन होता है जो हर साल 7 फरवरी को मनाया जाता है। वैसे रोज डे युवाओं द्वारा मनाया जाता है लेकिन समय साथ अब इस खास दिन का इंतजार हर उम्र के लोगों को होता है। रोज डे दिन कर कोई अपने दोस्तों, पड़ोसी, पति-पत्नी, बहन-भाई को फूल देता हैं। यह पश्चिमी संस्कृति में मनाया जाता था, पर आज यह भारत में भी हर धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने लगा है। बाजार में हर रिश्ते के लिए अलग- अलग फूल मिलते हैं। पूरा हफ्ता भावनाओं को इजहार करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। रोज डे के दिन अपने रिश्तों को कुछ खास रंग के गुलाब के साथ इजहार किया जा सकता है। जिसमें सफेद गुलाब शुद्धता, मासूमियत और बिना शर्त प्यार को दर्शाता है। तो पीला गुलाब दोस्ती और खुशी का इजहार करता है। रोज डे पर अपनों को फूल देने के अलावा लोग एक-दूसरे को अच्छे-अच्छे संदेश भी भेजते हैं। अगर आप भी अपने किसी स्पेशल पर्सन को कोई प्यारा सा संदेश देना चाहते हैं तो इन संदेशों पर नजर डालें।

फूल बनकर मुस्कराना ज़िन्दगी, मुस्करा के गम भूलना ज़िन्दगी, जीत कर कोई खुश हो तो क्या हुआ, हार कर खुशिया मानना भी ज़िन्दगी |

हैप्पी रोज डे ।

काश वो समझते इस दिल की तड़प को, तो यूँ हमें रुसवा ना किया होता, उनकी ये बेरुखी भी मंज़ूर थी हमें, बस एक बार हमें समझ लिया होता!

हैप्पी रोज डे ।

इस कदर हम यार को मनाने निकले, उसकी चाहत के हम दीवाने निकले, जब भी उसे दिल का हाल बताना चाहा, तो उसके होठों से वक़्त ना होने के बहाने निकले।

हैप्पी रोज

फूल खिलते रहें जिंदगी की राह में, हस्सी चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिली खुशी की बहार आपको, दिल देता यही दुआ बार बार आपको ।

हैप्पी रोज डे ।

कहना तो पल दो पल का है, कुछ न कहने में अरसा लगता है।

हैप्पी रोज डे ।

खुशबु आ रही है कही से ताजे गुलाब की शायद खिडकी खुली रह गयी होगी उनके मकान की |

हैप्पी रोज डे ।

First Published on February 7, 2017 10:45 am