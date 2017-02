रोज डे 2017: आखिर क्यों मनाया जाता है रोज डे

रोज डे के साथ ही वेलेंटाइन वीक की शुरूआत हो गई है। यह वीक सिर्फ प्रेमी-प्रेमिका के लिए नहीं होता है, बल्कि बेटी-बेटा अपने माता-पिता को या शिक्षक के प्रति सम्मानपूर्वक प्रेम का इजहार कर सकते हैं। वेलेंटाइन वीक शुरू होते ही बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती हैं और युवाओं में खासा उत्साह रहता है। बाजारों में भी गिफ्ट्स आइट्मस, कार्ड्स आदि की भरमार होती है।

रैड रोज प्यार का प्रतीक होता है, वहीं दूसरी ओर पीला रोज दोस्ती का प्रतीक होता है। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है और इस दिन रोज देकर उस झगड़ें को भुला कर दोस्ती शुरूआत कर सकते हैं। इस वी​क में पूरा सप्ताह प्यार करने वालों को लिए ही होता है।

रोज डे वेलेंटाइन डे के कुछ दिनों पहले मनाया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि भी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले एक तोहफा देने का रिवाज हमारी परंपराओं में बरसों से रहा है इसलिए भी इस दिन पर प्यार करने वाले एक-दूसरे को फूल देकर अपने प्यार की शुरूआत करते हैं। रोज डे अपनी फीलिंग का इजहार करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है।

इस दिन लोगों में फूलों को लेकर अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। वेलेंटाइन डे सप्ताह के पहले दिन यानी प्यार और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रोज डे पर शुभकामनाओं का दौर राज 12 बजे से ही शुरू हो जाता है। कोई अपनी प्रेमिका को रोज डे विश करता है तो कोई प्यार भरा संदेश भेजता है।

First Published on February 7, 2017 10:40 am