संजय दत्त बने रणबीर कपूर की फोटोज सेट से हुईं लीक, देखकर हैरान रह जाएंगे आप

संजय दत्त की जिंदगी बॉलीवुड में खुद एक स्क्रीनप्ले की तरह है। जिसे कोई और नहीं बल्कि उनके अच्छे दोस्त राजकुमार हीरानी कहानी में तब्दील कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ पूरा न्याय करेंगे। लेकिन हीरानी के अलावा एक शख्स और भी है जो संजय की तरह दिखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो हैं रणबीर कपूर। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रणबीर अपना 100 फीसदी दे रहे हैं। फिल्म के सेट से उनकी कुछ फोटोज लीक हो गई हैं जो बिल्कुल 90 के दशक का अहसास दिल रही हैं।

कुछ दिनों पहले रणबीर को बॉलीवुड के कुछ फोटोग्राफर ने क्लिक किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर पर्सनैलिटी बिल्कुल संजय दत्त के शुरुआती दिनों की तरह लग रही है। सोशल मीडिया पर फैल रही ये फोटो इस बात का सबूत है। इन फोटोज में वो सीन दिखाया गया है जब 1993 में संजय जेल में एंट्री कर रहे हैं। यह वही समय था जब उनकी फिल्म खलनायक बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल हुई थी।

इस समय फिल्म की शूटिंग मुंबई के कमाल अमरोही स्टूडियो में हो रही है और हम देख सकते हैं कि रणबीर ने दत्त का लुक अपनाया हुआ है जहां उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। उनकी ओवर साइज शर्ट और ब्लैक वेस्ट कोट बिल्कुल वैसा है जैसा दत्त पहना करते थे। ऐ दिल है मुश्किल स्टार ने अपने रोल में फिट होने के लिए 12 किलो वजन बढ़ाया है। वहीं एक फोटो में वरिष्ठ एक्टर परेश रावल दिख रहे हैं जो फिल्म में सुनील दत्त का किरदार निभा रहे हैं।

वहीं एक्ट्रेस मनीषा कोईराला संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। वहीं दिया मिर्जा दत्त की पत्नी मान्यता के रोल में नजर आएंगी। सोनम कपूर उस एक्ट्रेस का किरदार निभाती हुई दिखेंगी जिन्हें युवावस्था में संजय ने डेट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो माधुरी दीक्षित का किरदार स्क्रिन पर निभाएंगी। जिनके साथ 90 के दशक में दत्त रिलेशनशिप में थे। विक्की कौशल अमरीका में रहने वाले दोस्त के किरदार में हैं हालांकि उनके किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

First Published on February 22, 2017 9:28 am