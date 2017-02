Valentine Week: प्रपोज डे पर अगर आप भी कहना चाहते हैं दिल की बात तो पढ़िए यह मैसेज

प्रपोज डे, वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन होता है। इस दिन को प्यार करने वाले बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। प्रपोज डे हर साल रोज डे के बाद 8 फरवरी को युवाओं द्वारा मनाया जाता है। यह विदेशों में कई सालों से मनाया जा रहा है लेकिन धीरे-धीरे यह पुरे विश्व भर में मनाया जाने लगा है। युवाओं अलावा अन्य उम्र के लोग अलग-अलग अंदाज में इस दिन को मनाते हैं। यह दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए सबसे अच्छा होता है। युवा प्रपोज डे के दिन अपने प्यार को जताते हुए अपना प्यार का प्रस्ताव अपने चाहने वाले के सामने रखते हैं। अपने प्यार का इजहार करने के लिए कोई फूलों का इस्तेमाल करता है तो कोई फोन पर या फिर व्हाट्सअप पर अपने प्यार का इजहार करता है। इसके अलावा कोइ अपने चाहने वाले को किसी खास जगह पर ले जाकर प्रपोज करता है। अगर कोई अपने किसी स्पेशल वन से इस खास मौके पर दूर है तो वह ग्रीटिंग कार्ड के साथ अच्छा सा गुलदस्ता भेजकर अपने प्यार का इजहार कर सकता है। तो प्रपोज डे के इस खास दिन पर इन खास मैसेज को भेजकर आप भी किसी को खुश कर सकते हैं।

दिल दे दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को

ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है

जो बांटते रहे हर एक को

दिल देंगे किसी एक को, वो भी किसी नेक को

जब तक गर्लफ्रेंड नहीं पटती तब तक परपोज करेंगे हर एक को।

हम अपने प्यार का इजहार इसलिए नहीं करते हैं

क्यूकीं हम उनकी हां या न से डरते हैं

अगर उन्होंने कर दी हां तो हम खुशी से मर जाएंगे

और अगर उन्होंने कर दी न तो रो रो के मर जाएंगे।

यूं तो सपने बहुत हसीन होते हैं

पर सपनों से प्यार नहीं करते

चाहते तो तुम्हें हम आज भी है

बस इजहार नहीं करते।

प्यार क्या है न पूछो तुम मुझसे

क्या बताने से मान जाओगे

यूं बताने से फायदा भी नहीं

कर के देखों तो जान जाओगे

First Published on February 8, 2017 9:58 am