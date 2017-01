पोंगल 2016: तमिलनाडु में विशेष रूप से मनाया जाता है पोंगल का पर्व, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

भारत में ऐसे बहुत से त्यौहार जिनके जरिए प्रकृति का धन्यवाद किया जाता है। इस धरती पर हर छोटी से छोटी चीज जीवन चक्र को संतुलित करने में मदद करती है। पोंगल का पर्व फसल की अच्छी उपज होने पर भगवान और सूर्य देवता का शुक्रिया अदा किया जाता है। पोंगल का पर्व तमिल हिंदुओं द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। पोंगल पर्व में किसान भगवान इंद्र और सूर्य की पूजा करते हैं। चार दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में अलग-अलग ढ़ग से पूजा की जाती है। पोंगल पर्व मुख्यतः चार दिन मनाया जाता है। यह चार पोंगल क्रमशः क्रमबद्ध रूप से मनाए जाते हैं।

नीचे पोंगल 2017 शुभ समय

संक्रांति पल = 7:50

नक्षत्र और तिथि

उत्तरायण दृक अयाना

उत्तरायण वैदिक अयाना

पौष शुक्ल पक्ष

षष्ठी तिथि 19:57 तक

उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र सूर्या

पर 16 Jan 2015 02:33 तक उतराकक्षी नक्षत्र

19:35 तक परीघा योग

कारण

कॉलवा कारण 8:58 तक

तैतिला कारण 19:57 तक

कुण्डली और चंद्र

मकर

मीणा

सूर्योदय और चंद्रोदय

सूर्योदय: 06:38

सूर्यास्त: 17:57

चंद्रोदय: 10:38

अवस्था: 23:06

शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: है: 11:55 – 12:40

अमृत काल: 22:01 – 23:32

अशुभ मुहूर्त

राहु काल: 10:53 – 12:18

गुलीकाई काल: 08:03 – 09:28

यमंगन्दा: 15:07 – 16:32

दुर मुहूर्त: 08:54 – 09:39

दुर मुहूर्त: 12:40 – 13:26

व्रज्या: 12:58 – 14:29

आनंदी योग और तमिल योग

पर 16 Jan 2015 02:33 तक ध्वजा आनंदी योग

श्रीवत्स आनंदी योग

पर 16 Jan 2015 02:33 तक सिद्ध तमिल योग

सिद्ध योग तमिल

पर 16 Jan 2015 02:33 तक बुद्ध Homahuti

19:57 तक Akasha Agnivasa

First Published on January 15, 2017 10:06 am