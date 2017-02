Valentine Day पर अगर अपने पार्टनर को करना चाहते हैं अट्रैक्ट तो अपनाएं ये टिप्स

वेलेंटाइन डे पर हर हर किसी लड़की खुद को खूबसूरत और आकर्षक दिखना चाहती है। ऐसे में आप क्यूट, फ्लर्टी या बोल्ड लुक अपनाकर अपने पार्टनर को प्रभावित कर सकती हैं, उसे दीवाना बना सकती हैं। मेबलीन न्यूयॉर्क के ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट एल्टन जे. फर्नाडिज ने खूबसूरत, स्टाइलिश लुक पाने के संबंध में ये सुझाव दिए हैं।

– मासूम व क्यूट चेहरे वाली लड़कियां अधिकांश लड़कों को भाती हैं। क्यूट चिक लुक के लिए क्रीम फाउंडेशन का इस्तेमाल करें, जो चेहरे पर आसानी से एकसाथ मिल जाए। चेहरे पर मेट लुक आपको आकर्षण का केंद्र बनाएगा।

(Express Photo) (Express Photo)

गालों को हल्का गुलाबी रंगत देने के लिए हल्के हाथों से ब्लश लगाएं। आंखों को क्लासिक लुक देने के लिए ब्लैक आईलाइनर लगाएं। मस्कारा लगाना नहीं भूलें। गहरे गुलाबी रंग का लिपस्टिक लगाएं। इससे आपको कम्पलीट वेलेंटाइन लुक मिलेगा।

अगर आप बोल्ड लुक चाहती हैं तो क्रीमी, अच्छी तरह से चेहरे पर एकसार मिल जाने वाले फाउंडेशन लगाएं। फाउंडेशन अगर वाटरप्रपूफ हो तो और अच्छा है, जिससे शाम तक आपका मेकअप बरकरार रहेगा। साथ ही वाटरप्रूफ मस्कारा, आईलाइनर लगाएं। बेहद हल्की गुलाबी रंगत का लिपस्टिक या होठों को सिर्फ चमकदार लुक देने के लिए लिप ग्लॉस लगाएं।

Close-up portrait of beautiful woman with bright make-up and dark red lips Close-up portrait of beautiful woman with bright make-up and dark red lips

* फ्लर्टी फन लुक वेलेंटाइन डे आपका और आपके डेट का दिन मजेदार बना सकता है। आंखों का खास मेकअप करें और मस्कारा सही से ऊपरी पलकों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उभार देते हुए लगाएं।

* काले रंग का आईलाइनर लगाएं। आंखों के कोनों पर लाइनर से विंग निकालें। इससे चेहरे को बेहद आकर्षक लुक मिलता है। क्रीम फाउंडेशन को चेहरे पर एक सार लगाकर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगाएं। यकीन मानिए आपके पार्टनर की नजर आप पर से नहीं हटेगी।

woman applying makeup eyeshadow woman applying makeup eyeshadow

इस वेलेंटाइन खुद को परफेक्ट लुक देकर दिलकश नजर आएं और आत्मविश्वास से भरपूर दिखें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 11:58 am