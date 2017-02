Valentine Day Special: इन तीन तरीकों को अपनाकर आप भी बना सकते हैं अपने ‘वैलेंटाइन डे’ बेहद स्पेशल

वैलेंटाइन डे…प्यार करने वालों के लिए यह दिन बेहद ही मायने रखता है। हर प्यार करने वाले को इस दिन का ब्रेसबी से इंतजार होता है। अपने प्यार को जताने के लिए इस दिन लोग फूल से लेकर मंहगे से महंगा ​उपहार अपने पार्टनर को देते हैं। अगर आप ​भी इस दिन किसी को स्पेलश फील कराना चाहते हैं तो थोड़े से एफर्ट के साथ आप भी अपने पार्टनर के लिए इस दिन को खास बना सकते हैं। 14 फरवरी के इस खास मौके पर आप इन तरीकों से अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं बल्कि एक साथ बिताया गया पल आप दोनों के लिए हमेशा यादगार हो जाएगा।

डिनर अरेंज करना: इस दिन आप किसी अच्छी सी जगह पर अपने पार्टनर को डिनर के लिए ले जा सकते हैं या फिर आप घर पर खुद भी खाना बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ​डाइनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो घर पर ही फूल और कैंडल की मदद से घर को सजा सकते हैं। घर की लाइटें बंद करके टेबल पर खाना खाते हुए आप एक पर्फेक्ट रोमांटिक इवनिंग साथ में बिता सकते हैं।

प्लान फॉर ए डे आउट: अगर आप दोनों घूमने के शौकीन हैं तो इस आप अपने पार्टनर के साथ कन्हीं ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं, जहां आप दोनों काफी समय से जाना चाह रहे थे लेकिन समय न मिलने की वजह से आप दोनों को मौका नहीं मिला। तो इस वैलेंटाइन डे आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा ही डे आउट प्लान कर सकते हैं, जहां आप दोनों पहले कभी न गए हो। इसके अलावा आप अपने पार्टनर को पेन्टबॉलिंग जैसे ऐड्वेन्चर गेम्स के लिए ले जा सकते हैं जोकि काफी मजेदार होता है। इस सब में आपको मजा तो आएगा ही और आप साथ में अच्छा समय बिता सकेंगे।

एक साथ किसी लम्बी सैर पर जाए: अगर आप प्रकृति से प्रेमी हैं तो आप अपने पार्टनर को लेकर किसी पार्क में जा सकते हैं। वहां खूबसूरत फूलों और पक्षियों के मधूर करलव के बीच आप एक-दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। शहर के शोरगुल से दूर आप शांति से अपने पार्टनर के साथ एक लॉग वॉक पर जाकर बेहतरीन समय बिताकर अपने वैलेंटाइन डे को यादगार बना सकते हैं।

First Published on February 14, 2017 9:12 am