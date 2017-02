टेडी डे दिन अपने चाहने वालों को ऐसे करें विश

रोज डे, प्रपोज डे और चॉकलेट डे के बाद आता है टेडी डे। इस दिन सभी अपने चाहने वालों को टेडी गिफ्ट करते हैं। टेडी डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर मनाया जाने लगा है। टेडी डे के दिन युवाओं में काफी उत्साह देखा जाता है। वेलेंटाइन वीक के दौरान हर तरफ प्यार ही नजर आता है। बचपन में हर किसी को टेडी का शौक होता है। महिला को क्यूट और सॉफट टेडी ज्यादा पंसद होते हैं। टेडी डे के दिन हर लड़का जो किसी लड़की से प्यार करता है उसे वह इस मौके पर टेडी गिफ्ट करता हैं। इसके अलावा लोग अपने दोस्तों को भी इस दिन टेडी दे सकते हैं। अगर आप में से भी कोई इस बार अपने दिल की बात किसी तक पहुंचाना चाहता है तो पढिए टेडी डे पर भेजें जाने वाले यह खास संदेश।

तेरी मेरी दोस्ती का अफसाना भी है इस में प्यार का खजाना भी है

इसलिए चाहते है आपसे टेडी बियर मंगाना और आज तो मंगाने का

बहाना भी है… हैप्पी टेडी डे

आजकल हम हर टेडी को देख कर मुस्कुराते है,

कैसे बताये उन्हें…

हमें तो हर टेडी में वो ही नज़र आते हैं।

तुम हस्ते रहो, नाचते रहो,

मुस्कुराते रहो,

सदा खिल खिलाते रहो,

खुश रहो और गुनगुनाते रहो।

अगर आप एक टेडी होते,

तो हम अपने पास रख लेते,

डाल के अपनी झोली में

साथ साथ अपने ले चलते

हग कर के रोज़ रात को

अपने संग सुलाते।

First Published on February 10, 2017 9:43 am