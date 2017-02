वैलेंनटाइन के चौथे दिन इसलिए मनाया जाता है टेडी डे, हर रंग के बीयर का यह होता है मतलब

7 फरवरी से ज्यादातर युवाओं के त्योहार वैलेंनटाइन की शुरुआत हो जाती है। प्यार के इस पर्व का त्योहार उन्हें बड़ी ही बेसब्री से होता है। इसके लिए वो काफी तैयारियां भी करते हैं। इसी कड़ी में टेडी बीयर चौथे दिन सेलिब्रेट किया जाता है। लड़कियों को टेडी बीयर काफी पसंद होता है। बहुत सी लड़कियां अपने बड़े से टेडी को लेकर सोना पसंद करती हैं। तो बहुत सी लड़कियों को उसे तकिए के तौर पर इस्तेमाल करना भाता है। वहीं यह अपनी भावनाओं को जाहिर करने का सबसे बेहतरीन जरिया होता है। कई बार यह सॉफ्ट ट्वाय वो बातें बोल देते हैं जिन्हें कि आप कहने से डरते हैं। यह चुपके से आपके दिल की बात को उन तक पहुंचा देते हैं।

आजकल बाजार में कई तरह के रंगों, साइज और क्यूटनेस के हिसाब से टेडी मौजूद हैं। यह उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने में काफी मददगार होते हैं। यह आपके और पार्टनर के बीच एक रोमांटिक माहौल पैदा करने में भी मदद करते हैं। वहीं लड़कियों की बचपन से संबंधित कई यादें इससे जुड़ी होती हैं। वैसे तो आप अपने हिसाब से सबसे बेहतरीन और शानदार टेडी ही अपने प्यार को गिफ्ट करेंगे लेकिन क्या आपको पता है कि किस टेडी बीयर के रंग का मतलब क्या होता है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं हम आपको बताते हैं।

नीलें रंग के टेडी बीयर का मतलब होता है आपका प्यार बहुत गहरा है।

ग्रीन कलर के टेडी बीयर बताता है कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं।

लाल रंग के टेडी बीयर बताता है कि प्यार हवाओं में घुला हुआ है।

कालें रंग का टेडी बीयर प्यार के प्रस्ताव का रिजेक्ट होने का चिह्न है।

सफेद रंग का टेडी बीयर बताता है कि लवर पहले से ही बुक है।

ऑरेंज टेडी बीयर का मतलब होता है वो आपको प्रपोज करने वाले हैं।

पिंक टेडी बीयर आपको बताता है कि आपका प्रपोजल फाइनली उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

पर्पल टेडी बीयर का मतलब होता है कि आपको अगली बार फिर ट्राई करना पड़ेगा।

येलो टेडी बीयर का मतलब है उन्होंने आपसे रिलेशनशिप खत्म कर लिया है।

ब्राउन टेडी बीयर दिल टूटने की निशानी है।

एंटरटेनमेंट जगत की खबर के लिए देखें वीडियो- 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया': ट्रेलर रिव्यू

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 10, 2017 12:14 am