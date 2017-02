टेडी डे के मौके पर अपने प्यार को गिफ्ट में दे ये टेडी गिफ्ट, हो जाएंगे खुश

प्यार के त्योहार वैलेंटाइन के चौथे दिन टेडी डे मनाया जाता है। इस दिन अपने प्यार का इजहार करते हुए प्रेमी जोड़ा एक-दूसरे को निशानी के तौर पर डेटी गिफ्ट करता है। लड़कियों को टेडी बेहद पसंद है। बहुत सी लड़कियां अपने बड़े से टेडी को लेकर सोना पसंद करती हैं। तो बहुत सी लड़कियों को उसे तकिए के तौर पर इस्तेमाल करना भाता है। चाहे किसी भी रंग या कद का हो लड़कियों के पसंदीदा सॉफ्ट ट्वॉय में एक होता है टेडी बीयर। इसी वजह से वैलेंनटाइन के अवसर पर एक खास दिन इसे डेडिकेट किया गया है। अगर आप अपने प्यार को बजट में प्यारा सा टेडी बीयर देना चाहते हैं मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए हम आपका मदद कर देते हैं। इस काम में हम आपकी मदद करने के लिए कुछ ऑप्शन लेकर आए हैं। आप अपने प्यार को इन में से कोई टेडी बीयर गिफ्ट कर सकते हैं। जो उन्हें काफी पसंद भी आएगा।

आप उन्हें प्यारा सा अहसास दिलाने के लिए अपने दिल की बात एक टेडी बीयर वाले ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर दे सकते हैं। ऐसे कार्ड की कीमत आर्चीज ऑनलाइन पर 149 रुपए है।

अगर उन्हें अपनी भावनाओं का अहसास दिलाना चाहते हैं तो आई लव यू सो मच वाला कार्ड दे सकते हैं। आर्चीज ऑनलाइन पर यह 175 रुपए में उपलब्ध है।

अगर उन्हें ऐसा कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं जो हमेशा उनके पास रहे तो टेडी बीयर के साथ प्यार भरी लाइनों वाला कॉफी मद दे सकते हैं। इसकी कीमत आर्चीज ऑनलाइन पर 249 रुपए है।

हमारे जीवन में सबसे कीमती होता है समय। ऐसे में आप उन्हें टेडी बीयर वाली दीवार घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। यह घड़ी 399 रुपए में आपको आर्चीज ऑनलाइन पर मिल जाएगी।

अगर आप एक नहीं दो टेडी देना चाहते हैं तो लव टेडीज आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। एफएनपी डॉट कॉम पर इसकी कीमत 549 रुपए है।

अगर आप थोड़ा सा मंहगा और अच्छा सा गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं तो टेडिज एव्रीवेयर हैंपर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें आपको टेडी बियर की चेन के साथ, चॉकलेट, सफेद कॉफी मग और प्लास्टिक बैग मिलेगा। इसे आप एफएनपी डॉट कॉम से 849 रुपए में खरीद सकते हैं।

एंटरटेनमेंट जगत की खबर के लिए देखें वीडियो-

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 10, 2017 8:08 am