Valentine Week: रोज डे के खास मौके पर अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को ऐसे करें विश

फरवरी का महीना प्यार करने वालों के लिए बेहद ही खास होता है क्योंकि इस महीने वेलेंटाइन वीक जो होता है। रोज डे से ही इस वीक की शुरूआत होती है और 14 फरवरी तक प्यार करने वालों द्वारा अलग—अलग दिन मनाए जाते हैं। प्यार के नाम इस सप्ताह में हर कोई अपने ब्यॉफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील करना चाहता है तभी तो प्यार करने वाले एक—दूसरे को अच्छे से अच्छा ग्रिफट देते हैं। इस वीक के दौरान फूलों की भी काफी ब्रिकी होती है और बाजार में एक से एक महंगा फूल मिलता है। मगर प्यार करने वालों के लिए रोज डे विशेष महत्व होता है। तो आप भी इस रोज डे अपने किसी खास को कोई स्पेशल मैसेज देना चाह रहे हैं तो हम आपकी मुश्किल थोड़ी आसान कर देते हैं।

नाजुकी उसके लब की क्या कहिए पखुंड़ी इक गुलाब की-सी है।

हैप्पी रोज डे।

जिसे पाया ना जा सके वो जनाब हो तुम, मेरी जिंदगी का पहला ख्वाब हो तुम, लोग चाहे कुछ भी कहे लेकिन मेरी जिंदगी का एक सुंदर सा गुलाब हो तुम।

हैप्पी रोज डे।

यूं तो आदत नहीं मुझे मुड़ के देखने की तुम्हें देखा तो लगा, एक बार और देख लूं।

हैप्पी रोज डे।

दूर रहते हैं मगर दिल से दुआ करते हैं हम प्यार का फ़र्ज़ घर बैठे अदा करते हैं हम आपकी याद सदा साथ रखते हैं हम दिन हो या रात आपको ही याद करते हैं हम।

हैप्पी रोज डे।

फिजा में महकती शाम हो तुम,प्यार में झलकता जाम हो तुम सीने में छुपाये फिरते हैं हम यादें तुम्हारी इसलिए मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम।

हैप्पी रोज डे

First Published on February 7, 2017