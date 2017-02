रोज डे के मौके पर ये मैसेज बना सकते हैं आपकी बात, पड़ेगा अच्छा इम्प्रेशन

वैसे तो प्यार का कोई समय नहीं होता। यह कभी भी और किसी भी उम्र में हो जाता है। बस जरुरत होती है उस शख्स की जिसे आप पसंद करते हों। लेकिन हर साल 7 फरवरी से 14 फरवरी तक प्यार का त्योहार वैलेंटाइन्स डे मनाया जाता है। जिसमें आप अपने प्यार को स्पेशल फील करवाते हैं। इस पर्व की शुरुआत होती है रोज डे के साथ। इस दिन प्यार करने वाले एक-दूसरे को गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। गुलाब के साथ ही इस दिन अपने प्यार को उनकी महत्ता का अहसास दिलाने के लिए आप उन्हें मैसेज भेज सकते हैं। इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं वो मैसेज जिन्हें भेजकर आप उन्हें बता सकते हैं कि वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं।

सोचा कि तुम्हें एक गुलाब भेजूं लेकिन,

कैसे कहूं की तेरी अहमियत मेरी जिंदगी,

तू जैसे मेरा एक जीता सा ख्वाब है,

तेरी आवाज, तेरी हर बात और तेरा पहलू क्या कहूं

इतना खूबसूरत की जैसे एक गुलाब है।

अब गुलाब को कैसे मैं एक गुलाब भेजूं? हैप्पी रोज डे।

होंठ कह नहीं सकते जो फसाना दिल का,

शायद नजर से वो बात हो जाए,

इस उम्मीद से करते हैं इंतजार रोज डे का,

शायद इस गुलाब के जरिए मेरे प्यार का इजहार हो जाए। हैप्पी रोज डे।

कुछ देर का इंतजार मिला हमको,

पर सब से स्वीट यार मिला हमको,

ना रही तमन्ना किसी की तेरे बाद,

मोहब्बत से वो प्यार मिला हमको। हैप्पी रोज डे।

तेरे नाम को होठों पे सजाया है मैंने,

तेरी रुह को अपने दिल में बसाया है मैंने,

दुनिया तुम्हें ढूंढते-ढूंढते हो जाएगी पागल,

दिल के ऐसे कोने में बसाया है मैंने। हैप्पी रोज डे।

हम आपके दिल में रहते हैं,

सारे दर्द आपके सहते हैं,

कोई हम से पहले विश ना कर दे आपको

इसलिए सबसे पहले हैप्पी रोज डे कहते हैं।

प्यार के समंदर में सब डूबना चाहते हैं,

प्यार में कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं,

प्यार तो एक गुलाब है जिसे सब तोड़ना चाहते हैं,

हम तो इस गुलाब को चूमना चाहते हैं। हैप्पी रोज डे।

चला जा रे एसएमएस बनके गुलाब,

होगी सच्ची दोस्ती तो आएगा जवाब,

अगर ना आया जवाब तो मत होना तू उदास,

बस समझ लेना कि मेरे लिए नहीं था वक्त उनके पास। हैप्पी रोज डे।

