गणतंत्र दिवस 2017: 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पर ऐसे दें दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाई

रिपब्लिक डे 2017: यह दिन हर भारतीय के लिए बेहद गर्व से भरा होता है। इस साल हम 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आजादी के का जश्न को मनाना हर भारतीय के लिए सम्मान की बात है। गणतंत्र दिवस पर भले ही स्कूल कॉलेजों और दफतरों में छुट्टी होती है। लेकिन दिल्ली का राजपथ पर देशभक्ति का अलग ही रंग देखने को मिलता है। जहां लाखों की तादाद में लोग 26 जनवरी पर आयोजित परेड देखने के लिए आते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन पर हर कोई एक—दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देता हैऔर खुशियां मनाता है। साथ ही उन शहीदों के बलिदान को भी इस दिन याद किया जाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। देशभक्ति के इस दिन पर आप भी अपने दोस्तों और परिवारजनों को यह मैसेज भेजकर गणतंत्र दिवस की बधाई दे सकते हैं।

आजाद भारत के लाल हैं हम

अमर शहीदों को सलाम करते हैं

युवा देश की शान हैं हम

अखंड भारत का संकल्प करते हैं।

(Image source dakhbabu.blogspot.com) (Image source dakhbabu.blogspot.com)

वतन है मेरा सबसे महान

प्रेम सौहार्द का दूजा नाम

वतन—ए—आबरू पर सब है कुर्बान

शांति का दूत है मेरा हिन्दुस्तान

Image source (myhindiforum.com) Image source (myhindiforum.com)

गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

(image Source: Dreamtimes) (image Source: Dreamtimes)

जहां प्रेम की भाषा सर्वोपरि है

जहां धर्म की आशा सर्वोपरि है

ऐसा है मेरा देश हिन्दुस्तान

जहां देशभक्ति की भावना सर्वोपरि है

(image Source: Dreamtimes) (image Source: Dreamtimes)

First Published on January 26, 2017 8:13 am