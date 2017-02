Valentine Week 8 Feb: प्रपोज डे पर उन्हें इस तरह से विश करकें दिलाए खास होने का अहसास

प्यार के त्योहार वैलेंटाइन वीक के दूसरे दिन प्रपोज डे मनाया जाता है। 8 फरवरी को मनाए जाने वाले इस दिन प्रेमी जोड़ा एक-दूसरे को प्रपोज करता है। बहुत से लोगों को इस दिन का इंतजार काफी समय से होता है ताकि वो अपनी भावनाओं का इजहार कर सकें। इस दिन ज्यादातर लोग अपने प्यार को लाल गुलाब देकर प्रपोज करते हैं। आमतौर पर इस दिन को हर उम्र के लोग मनाते हैं। हमारे देश सहित विदेश के लोग भी प्यार के रंग में डूबे हुए नजर आते हैं। वैसे पहले लोग पत्र लिखकर अपनी भावनाओं का इजहार किया करते थे लेकिन आज समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। आज के तकनीक वाले युग में सभी एक-दूसरे को मैसेज भेजते हैं। इसी वजह से आज के दिन आप अपने प्यार को विश करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं। हम आपके लिए लाए हैं ऐसे मैसेज जिनके जरिए आप उन्हें अपने प्यार का अहसास दिला सकते हैं।

दीवाना हूं तेरा, मुझे इंकार नहीं,

कैसे कह दूं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं,

कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी थी,

मैं अकेला ही तो इसका गुनहगार नहीं। हैप्पी प्रपोज डे।

उसकी निगाहें क्या कमाल करती हैं,

कभी हकीकत तो कभी अफसाना बयां करती हैं,

थम सी जाती हैं उस पल धड़कनें,

जब उसकी झुकी पलकें मोहब्बत का इजहार करती हैं। हैप्पी प्रपोज डे।

इकरार में शब्दों की एहमियत नही होती,

दिल के जज्बात की आवाज नही होती,

आंखें बयान कर देती हैं दिल की दास्तान,

मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नही होती। हैप्पी प्रपोज डे।

दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है,

अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है,

देखा है जब से तुम्हें ऐ मेरे सनम,

सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करना चाहता है। हैप्पी प्रपोज डे।

मुझे खामोश राहों में तेरा साथ चाहिए,

तन्हा है मेरा हाथ, तेरा हाथ चाहिए,

जुनून-ए-इश्क को तेरी ये ही सौगात चाहिए,

मुझे जीने के लिए तेरा ही साथ चाहिए। हैप्पी प्रपोज डे।

यूं नजर की बात और दिल चुरा गए,

अंधेरों के साएं में धड़कन सुना गए,

हम तो समझे थे अजनबी आपको,

आप तो हमें अपना बना गए। हैप्पी प्रपोज डे।

First Published on February 8, 2017 9:44 am