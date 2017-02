प्रॉमिस डे के अवसर पर अपनी गर्लफेंड या ब्वॉयफ्रेंड को भेजें ये छूने वाली विश और शायरी

रोज डे से शुरु हुए प्यार के त्योहार वैलेंनटाइन के पांचवे दिन प्रॉमिस डे मनाया जाता है। इस दिन प्यार करने वाला जोड़ा एक-दूसरे से कोई वादा करता है। ऐसा वादा जिससे उनका रिश्ता मजबूत बनता है। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा वादा ना करें जिसे की निभा ना पाएं। अपने पार्टनर से ऐसा ही वादा करें जिसे निभा पाने की हिम्मत रखते हों। 11 फरवरी को मनाए जाने वाले इस दिन का इंतजार आपको भी काफी समय से होगा। इसे खास बनाने के लिए आप अपने पार्टनर को जरूर ऐसा कोई वादा देना चाहते होंगे जिससे कि उनका आपके ऊपर विश्वास और गहरा हो जाए, उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए। किसी शख्स को जिंदगी भर चाहने के लिए प्यार, विश्वास और डेडिकेटिड वादे होने चाहिए। इसी वजह से इस खास मौके पर हम आपको लिए लाए हैं बेतरीन विश। जिनके इस्तेमाल से आप अपने पार्टनर को स्पेशल महसूस करवा सकते हैं।

हर पल तेरी सोच में गुम रहता हूं,

दिन हो या रात बस तुझे याद करता हूं मैं,

तू क्या जाने मेरी इस बेबसी का आलम,

तेरे बिना मर-मर के जीता हूं,

याद करो वो अपना वादा साथ रहने का जिसका इंतजार मैं हर रोज करता हूं। हैप्पी प्रॉमिस डे।

ये वादा है कि हम तुझे उस मोड़ तक लाएंगे,

जहां हम अपना दर्द तेरी आंखों से छलका के दिखाएंगे। हैप्पी प्रॉमिस डे।

ये प्रॉमिस है हमारा,

ना छोड़ेंगे कभी साथ तुम्हारा,

जो गए तुम हमें भूलकर,

ले आएंगे हाथ पकड़कर तुम्हारा। हैप्पी प्रॉमिस डे।

वादा ना करो अगर तुम निभा ना सको,

चाहो ना उसको जिसे तुम पा ना सको,

दोस्त तो दुनिया में बहुत होते हैं,

पर एक खास रखो जिसके बिना तुम मुस्कुरा ना सको। हैप्पी प्रॉमिस डे।

चले गए हैं कुछ दूर कुछ पल के लिए,

मगर करीब हैं हर पल के लिए,

कैसे भुलाएंगे आपको एक पल के लिए,

जब हो चुका है प्यार उम्र भर के लिए। हैप्पी प्रॉमिस डे।

दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा,

आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा,

हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना,

हमारी दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। हैप्पी प्रॉमिस डे।

First Published on February 11, 2017 9:25 am