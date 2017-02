Happy Valentine Week: प्रोमिस डे के दिन अपने दोस्तों और पार्टनर को इन मैसेज के साथ करें विश

वेलेंटाइन वीक के दौरान पांचवे दिन प्रोमिस डे मनाया जाता है। यह साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए युवाओं में काफी उत्साह होता है। प्रेम जोड़े इस दिन एक दूसरे को बहुत सारे वादे करते हैं, कि वह अपने आने वाले दिनों में अपने प्यार के लिए कुछ नया या फिर अपने पार्टनर को खुश रखने जैसे कई वादे करते हैं। प्रोमिस डे के दिन अपने प्यार को लोग अपने वादे के साथ एक्प्रेस करते हैं। प्रोमिस डे के दिन प्यार करने वाले महकते फूलों और उपहारों के साथ लोग हर वो खुशी देने का वादा करते हैं। इस दिन सिर्फ प्यार करने वाले ही नहीं बल्कि दोस्त भी अपने दोस्तों को दोस्ती निभाने का वादा देते हैं। इस प्रोमिस डे आप भी अपने दोस्तों और पार्टनर को इन खास मैसेज को भेजकर स्पेशल फील करवा सकते हैं।

जरूरत पड़ने पर तुम्हारी स्माइल ने सारे गम भुलना सिखाया

प्यार मोहब्बत की बात करना भी तुम ही ने सिखाया

अगर सच्ची मोहब्बत कर ली होतो वो निभाना भी तुमने सिखाया

हैप्पी प्रोमिस डे।

आने का वादा तो कर लेते हो

पर निभाना भूल जाते हो

लगा कर आग दिल में आप

बुझाना भूूल जाते हो।

वादा न करो अगर तुम निभा न सको

चाहो ना उसको जिसे तुम पा न सको

दोस्त तो दुनिया में बहुत होते है

पर एक खास रखो जिसके बिना तुम मुस्कुरा न सको

हैप्पी प्रोमिस डे।

वादा करते हैं दोस्ती निभाएंगे

कोशिश यही रहेगी तुझे न सताएंगे

जरूरत पड़े तो दिल से पुकारना

मर भी रह होंगे तो मोहलत लेकर आएंगे।

कहते है पल-पल होके दिल ये दिवाना

प्यार किया तो निभाना

प्यार किया तो निभाना

First Published on February 11, 2017 9:20 am