‘Happy New Year’ Wishes 2017: इन संदेशों के साथ अपने चाहनेवालों को दे सकते हैं नए साल की मुबारकबाद

हर बार नया साल नई खुशियां, नई उमंग, नई उम्मीदें और जश्न मनाने के तमाम नए बहाने लेकर आता है। नए साल के आने पर हम किसी भी दूसरे त्योहार की तरह अपने मित्रों, परिवारजनों को बधाई देते हैं। उन्हें आने वाला नया साल शुभ हो ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही बेस्ट न्यू ईयर मैसेज, एसएमएस, वॉट्स अप मैसेज, और फेसबुक मैसेज।

आपकी आँखों में सजे हैं जो भी सपने;

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं;

यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए;

आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं!

नव वर्ष की शुभकामनाएं!

भुलाकर सारे दुःख भरे पल;

दिल में बसा लो आने वाले कल को;

मुस्कुराओ खुल कर चाहे जो भी हो पल;

क्योंकि आ रहा है नया साल लेकर खुशियों के पल।

नव वर्ष की शुभ कामनायें!

इस नए साल में,

जो तू चाहे वो तेरा हो;

हर दिन खूबसूरत और रातें रौशन हों;

कामयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा यार;

मुबारक हो तुझे नया साल मेरे यार!

आपके सारे गम खुशियों में तोल दूँ, अपने सारे राज़ आपके सामने खोल दूँ!

कोई मुझसे पहले न बोल दे, इसलिए सोचा क्यों न आज ही आपको हैप्पी न्यू इयर बोल दूँ!

भगवान करे ये साल आपको रास आ जाये;

जिसे आप चाहते हो, वो आपके पास आ जाये!

आप नए साल में कुंवारे न रहे;

आपका रिश्ता लेकर आपकी सास आ जाये!

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें!

इस रिश्ते को यूँ ही बनाये रखना,

दिल में यादों के चिराग जलाये रखना,

बहुत प्यारा सफर रहा 2016 का…

बस ऐसा ही साथ 2017 में भी बनाये रखना।

नव वर्ष की शुभ कामनाएं…

फूल खिलेंगे गुलशन में खूबसूरती नज़र आएगी,

बीते साल की खट्टी मीठी यादें संग रह जाएगी,

आओ मिलकर जशन मनाएं नए साल का हँसी ख़ुशी से,

नए साल की पहली सुबह ख़ुशियाँ अनगिनत लाएगी।

हैप्पी न्यू इयर…

हम आपके दिल में रहते हैं,

सारे दर्द आपके सहते हैं,

कोई हम से पहले विश न कर दे आपको,

इस लिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं.

हैप्पी न्यू ईयर…

सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार;

आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्यौहार,

इस उम्मीद के साथ आओ भूलके सारे गम,

न्यू इयर 2017 को हम सब करें वेलकम।

हैप्पी न्यू इयर..

Be always at war with your vices,

at peace with your neighbours and

let each new year find you a better man.

Happy New Year

A New Year has tiptoed in.

Let’s go forward to meet it.

Let’s welcome the 365 days it brings.

Let’s live well with love in our hearts towards God and all people.

Let’s walk through its corridors with praise songs on our lips.

May the new year that follows be the best you have ever had.

Have a blissful new year!

Happy 2017 to you and your family

First Published on December 31, 2016 10:02 pm