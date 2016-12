‘Happy New Year’ 2017 Jokes: नए साल पर अपने दोस्तों को भेजिए ये फनी जोक्स, SMS और मैसेज

नए साल 2017 के आने में 48 घंटे भी नहीं बचे हैं। अब लोग नए साल की बधाई देने के लिए कार्ड्स नहीं खरीदते। अब सबकुछ सोशल मीडिया की मदद से ही हो जाता है। ऐसे में आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस मौके पर अपनों के चेहरे पर खुशी देने के लिए हल्के-फुल्के जोक्स उन्हें भेजा करते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके चाहनेवालों का नया साल हंसते-मुस्कुराते शुरू हो। इसके लिए हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जोक्स लेकर आए हैं। जिन्हें भेजकर आप अपने करीबियों को खुश कर सकते हैं। जिन्हें पढ़कर आपके चाहनेवालों का नया साल हंसते-हंसते शुरू होगा।

देखिए कुछ ऐसे ही जोक्स –

न्यू ईयर के दिन –

संता – भाई सिगरेट दियो

बंता – लेकिन तूने तो कहा था कि

नयी साल से सिगरेट नहीं लूंगा

संता – हाँ तो मैंने कहा था

दुकानदार से नहीं लूंगा

तेरे से तो ले सकता हूँ

दे जल्दी..

जाने-अनजाने में अगर 2016 में मुझ से आपका दिल दुखा हो, या आप दुखी हुए हों तो उसके लिए 2017 में भी तैयार रहें क्योंकि कलेंडर बदला है हम नहीं

यारों नया साल शुरू होने वाला है, कोई गलती, गुस्ताखी, खता हो गई हो तो टेंशन मत लेना, माफी मांग लो मैं आज अच्छे मूड में हूं।

I am sorry Ek buri khabar hai mujhai mhool jana plz.. main kuch dino ke baad Tumhe hamesha ke liye ch0r kar chala jaun ga tumhara apna year 2o16 but Tumhe ek naya dost day kar ja raha hoon year 2017 So enjoy with it!

ATM Mein 1 pathan doosre pathan k peeche khara hans raha tha 2nd: hahaha maine tera pasward daikh liya 1st waala:kya Hai? 2nd:4 staars(****) 1st: haha galat 5215 Hai… Happy new Year.

ek purani kahawat hai k insan chaahey jitna Bi gayaa guzra qiyon na ho us kay sath salam Duaa zroor rakhni chaahiay, . . . . assalam o alaikum: kia hal hai. Happy New Year.

Aik Pathan angoor Beach Raha Tha magar Keh Raha Tha aaloo Ley Lo aaloo, 2sray Aadmi Ne Kaha Khaan Sahib Ye To angoor hain. Pathan. Chup Ho Jao Warna makhiyan aa Jaen Gi..

First Published on December 31, 2016 1:42 pm