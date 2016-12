हैप्पी न्यू ईयर 2017: इन थीम्स पर नए साल की पार्टी सेलिब्रेट करके दोस्तों के बीच हो सकते हैं मशहूर

सभी ने अपने-अपने अंदाज में नए साल का स्वागत करने की तैयारियां की होंगी। नए साल का मतलब होता है पार्टी और ढेर सारी मस्ती और एंज्यॉयमेंट। आप नए साल के मौके पर अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अपने प्यार करने वालों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। अगर आप भीड़ में अपना नया साल ना मनाकर घर में या अपने फार्महाउस में नए साल की पार्टी रखने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम पार्टी की थीम का निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं जिससे कि आपका पार्टी शानदार हो। इससे आप सभी की नजरों में मशहूर होने का मौका पा सकते हैं।

ब्लैक लाइट पार्टी- एक कमरे या पूरे पार्टी एरिया को काली लाइट से सजा दीजिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने मेहमानों से हल्के रंग के कपड़े या फिर सफेद कपड़े पहनकर आने के लिए कहें। टोनिक पानी काली लाइट में चमकता है। इसलिए मेहमानों को टोनिक पानी वाली बर्फ सर्व करें। काबुली चने और मक्खन में बनी हुई डिश सर्व करें क्योंकि यह लाइट में चमकेगी।

आखिरी हुर्रे पार्टी- जो लोग सालभर किसी चीज को नहीं खा पाए या अगले साल जिसे छोड़ने वाले हैं उनके लिए यह पार्टी का ऑप्शन बेस्ट है। अपने दोस्तों से पूछकर ऐसे खाने की लिस्ट तैयार करें। इस दिन उन्हें वो सब करने की छूट दे जिसे उन्होंने काफी समय से नहीं किया है। इस थीम में आप सालभर की अपनी गल्तियों और खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं।

चाइनीच न्यू ईयर पार्टी- वैसे तो असली चीनी साल फरवरी में आता है 1 जनवरी को नहीं। लेकिन चाइनीज थीम पर पार्टी रखने कै आइडिया रॉकिंग है। इसमें आप चीनी टच वाली लालटेन, खाना, कॉकटेल बना सकते हैं। इसमें थोड़ा मजा बढ़ाने के लिए अपने मेहमानों से चॉपस्टिक से खाने का मजा लेने के लिए कहें। अगर आप चाहें तो चीनी संगीत भी सुन सकते हैं।

पोकर पार्टी- इस थीम की पार्टी रखने के लिए सबसे पहले अपने टेबल पर हरा कंबल डाल दें। इसके बाद पोकर के कार्ड्स और चिप्स निकालें। अगर आप इसी थीम में पार्टी करने वाले हैं तो बिना सनग्लास के आपकी पार्टी अधूरी रहेगी। इसलिए अपना बेस्ट पोकर फेस वाला चश्मा लगाना ना भूलें। आप लोगों से काउब्वॉय और मछली पकड़ने वाला जाल वाली ड्रेस पहनने के लिए बोल सकते हैं। इसके लिए जल्दी और आसानी से खाए जाने वाले खाने का इंतजाम करें। मेहमानों के लिए टेबल पर बीयर या फिर कोक रख सकते हैं।

नून ईयर पार्टी- जो बच्चे छोटे हैं और देर रात तक जाग नहीं सकते हैं या फिर आप रात से पहले एक बार पार्टी करना चाहते हैं तो यह थीम बेस्ट है। इसमें आपको क्राफ्ट, मॉकटेल और गेम्स की जरूरत होगी। आप कागज से सीटी या शोर मचाने वाली दूसरी चीजें बना सकते हैं। सालभर हुई घटनाओं से संबंधित सवाल पूछकर ईनाम दे सकते हैं। इसमें आप चाहें तो बच्चों से भविष्य के लिए उनकी प्लानिंग के बारे में पूछकर उन बातों को एक जार में लिखकर रख सकते हैं।

First Published on December 29, 2016 9:52 am