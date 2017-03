Happy Women’s Day 2017: करीबी महिलाओं और दोस्तों को इन संदेशों के साथ विश कीजिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे

8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे इतिहास में महिलाओं द्वारा किए की गई उन्नति के उपलक्ष में मनाया जाता है। एक महिला को पाज़िटिविटी, धैर्य और अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है। समाज के निर्माण में भी महिलाओं का अहम योगदान है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इसके अंतर्गत वुमेन इंपामरमेंट और महिलाओं के अधिकार आते हैं। किसी ने सही कहा कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल एक नई थीम के साथ मनायाता है। इस थीम के पीछे कारण होता है महिलाओं द्वारा किए जा रहे संघर्ष की ओर ध्यान खींचना और उसके प्रति जागरुक बनाना। सबसे पहले यह दिन अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 28 फ़रवरी 1909 को मनाया गया था। बाद में इसे फरवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाने लगा। पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे को अधिकारिक तौर पर 1911 में पहचान मिली थी। इस साल हम 106वां अतंरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इस वुमेन्स डे आप भी इन संदेशों के साथ महिला दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

अगर जीवन इंद्रधनुष है

तो महिला उसमें रंग के समान है

अगर जीवन में अंधकार हो जाए

तो महिला उस अंधकार में रोशनी की एक

किरण के समान है

हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे।

गर्भ से निकली आंखें खोली

पहला शब्द मैं मां बोलीं

आकर इस दुनिया में मुझको

दुनिया क्यों है बुरा बोली

मैं भी एक इंसान हूं

हंसना मैं भी चाहती हूं

सुंदर सी एक दुनिया में

मैं भी शान से जीना चाहती हूं

समझ नहीं आता मुझको

अक्सर क्यों देते है ताना मुझको

जब से आई हूं इस दुनिया में

लड़की हुई है दुनिया बोली।

जब मर्द औरत से प्यार करता है

तो वह अपनी जिंदगी का बहुत

छोटा हिस्सा देता है

लेकिन जब एक औरत मर्द से प्यार करती है

तो वह अपनी पूरी जिदंगी दे देती है

नारी दिवस की शुभकामनाएं।

औरत चपाती की तरह होती है

वो अपनी असली ता​कत नहीं दिखाती

जब तक की वह गर्म पानी में ना हो

हैप्पी वुमेन्स डे।

हजार में केवल एक ही व्यक्ति पुरूषों का नेता है

बाकी 999 लोग महिलाओं का अनुगमन करते हैं।

ये महिलाओं की ताकत है

महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

First Published on March 8, 2017 9:13 am