लोहड़ी के त्यौहार पर अपनों को दें ऐसे बधाई

13 जनवरी को हर साल लोहड़ी का त्यौहर मनाया जाता है। भारत में लोहड़ी का त्यौहार उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार नए साल की शुरूआत में फसल की कटाई और बुवाई के उपलक्ष में मनाया जाता है। लोहड़ी पर होने वाली पार्टियों और कार्यक्रमों की तैयारी पूरी हो चुकी हैं। लोहड़ी के त्यौहार का अपना ही अलग मजा है। वैसे तो यह पर्व पंजाबियों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। शाम के समय तो लोग एक-दूसरे के घर जाकर मूंगफली, गजक और रेवड़ी आदि देकर त्यौहार की बधाई देते हैं लेकिन वर्तमान समय फेसबुक और व्टासअप जैसे माध्यम के जरिए भी बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो लोहड़ी के इस पावन अवसर पर आप भी अपने दोस्तों और परिवार वालों को इन मैसेज के जरिए लोहड़ी के इस त्यौहार की बधाईयां दे सकते हैं।

फसल के इस त्यौहार पर आपका दिल खुशियों से भर जाए।

फेर आ गई भांगड़े दी वारी

लोहरी मनान दी करो तैयारी

आग दे कोल सारे आओ

सुंदर मुंदरिए जोर नाल गाओ



लोहड़ी का यह पावन त्यौहार आपके जीवन में कई अवसर लेकर आए

आपके सारे सपने हकीकत में बदलें और आपके प्रयास तरक्की में बदलें।

हैप्पी लोहड़ी…

लोहड़ी की आग आपके दुखों को जला दे

आग की रोशनी आपकी जिदंगी उजालें भर दे

लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिदंगी प्रकाशमय कर दे

जैसे-जैसे लोहड़ी की आग तेज़ हो वैसे-वैसे हमारे दुखों का अंत हो।

वीडियो: बिग बॉस 10, 9 जनवरी 2016: नंबर 1 बनने को लेकर बानी और लोपा में होड़, मनवीर और नितिभा में अंग्रेज़ी बोलने को लेकर झगड़ा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 13, 2017 10:48 am