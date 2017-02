Happy Kiss Day 2017: आप भी करते हैं किसी से प्यार तो इस ‘किस डे’ यह मैसेज बनाएंगे आपकी बात

हैप्पी किस डे… वैलेंटाइन वीक का छठा दिन ​किस डे ज्यादातर कपल के लिए होता है। किस डे का दिन प्यार करने वाले के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की बहुत ही अच्छा होता है। किस करके लोग अपने पार्टनर को प्यार जताते हैं। किस विश्वास,भरोसे और अपनेपन को जताने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने पार्टनर के प्रति प्यार को जताने का किस से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। एक किस के जरिए आप अपने पार्टनर को बहुत स्पेशल फील करा सकते हैं। इस दिन आप अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड को कोई ​उपहार भी देकर खुश कर सकते हैं। किस डे पर पति और बॉयफ्रेंड यह मैसेज भेजकर भी स्पेशल महसूस करा सकते हैं।

Happy Kiss Day :

किसी भी मिस को तब

तक किस न करो,

जब तक मिस आपको

किस न करे,

अगर मिस आपको किस

करे, तो उसे इतनी किस करो

कि वो किसी और को

मिस न करें।

Happy Kiss Day :

जब आती है याद तुम्हारी

तो करके आंखे बंद, तुम्हें

मिस कर लेते हैं.. मुकालात

रोज हो नहीं पाती, इसलिए

ख्यालों में ही तुम्हें किस करे

लेते हैं।

Happy Kiss Day :

हम करते है कितना मिस

आपको, आप भी हमे थोड़ा

मिस करो.. क्या हम ही चुमते

रहेंगे सदा.. आप भी हमें

किस तो करो।

Happy Kiss Day :

मेरे प्यार का अफसाना भी है

इसमें प्यार का खजाना भी है

इसलिए चाहते हैं आपसे एक

किस मांगना और आज किस

मांगने का बहाना भी है

Happy Kiss Day :

मैं तुझसे एक अरमान मांगता हूंं

तुझसे अपनी जान मांगता हूं

तू सो जाएगी मोबाइल आॅफ करके

इसलिए एक गुड नाइट किस

उधार मांगता हूं।

First Published on February 13, 2017 8:01 am