Happy Kiss Day: इन किस के जरिए अपने पार्टनर कहें दिल की बात, जानें हर किस का क्या है मतलब

13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है। इस दिन किस के जरिए आप अपने रिलेशनशिप को सील करते हैं। वो भी इस तरीके से की यह आसानी से टूटे नहीं। यह एक ऐसा अहसास है जो आपके मन को छू जाता है। यह बिना कुछ कहे आपके प्यार गहराई के बारे में सामने वाले को बता देता है जो आप खुद बोल नहीं पाते। अपनी जिंदगी के पहले किस को कोई कभी नहीं भूल पाता है। एक रोमांटिक किसे के आपकी सेहत पर काफी सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं क्योंकि एक किस करते समय आपके चेहरे की 34 जबकि 112 पोस्चरल मांसपेशियां काम में आती हैं। डॉक्टर इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि किस करने से आपका तनाव कम होता है। शरीर और दिमाग फ्रेश हो जाता है। कैलोरी घटती है और खून से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलता है। इसे अगर जादुई अहसास कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यह आपको सपनों की दुनिया में ले जाता है। मगर क्या आपको पता है हर किस का एक अलग मतलब होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं हम आपको बताते हैं कुछ किस और उनके मतलब के बारे में।

फोरहेड किस- यह आभार और स्नेह की निशानी होता है। आमतौर पर यह दोस्ती वाली किस होती है या फिर एक रोमांटिक रिश्ते की निशानी।

किस ऑन हैंड- इसमें आप पार्टनर के हाथ की अंगुलियो को पकड़कर उसकी हथेली के पीछे किस करते हैं। यह आपका उनके लिए पैशन दिखाता है।

एस्किमो किस- जब दो लोग आपस में अपनी नाक को रगड़ते हैं तो वो एस्किमो किस होती है। यह आपकी मोहब्बत को दर्शाती है। आमतोर पर पैरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की किस करते हैं।

फ्रेंच किस- इस किस को करने के लिए आपको जीभ के एक्शन में थोड़ी मास्टरी की जरूरत होती है। यह आपकी इच्छा, रोमांस और पैशन की निशानी है।

सिंगल लिप किस- यह एक सैंडविच टाइप किस होती है। मतलब आप दोनों के होंठ एक-दूसरे के बीच में रहते हैं। यह आपके प्यार की गहराई को जताता है।

ईयरलोब किस- इसमें पार्टनर के कानों में किस करते हैं। यह सबसे ज्यादा रोमांटिक और इंटीमेट किस होती है।

चीक किस- इसमें आप पार्टनर के गालों पर किस करते हैं। यह बताता है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो।

First Published on February 13, 2017 9:49 am