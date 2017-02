Happy Hug Day: इन मैसेज के साथ अपने दोस्तों को करें विश

हग डे प्यार और लगाव दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन कपल अपने पार्टनर को गले लगाने के अलावा उपहार भी देते हैं। किसी को हग करके आप अपने प्यार को शब्दों से ज्यादा अच्छे तरीके एक्सप्रेंस कर सकते हैं। प्यार अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आता है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो इस दिन आप अपने पार्टनर को एक प्यारी सी झप्पी के साथ उसे हमेशा खुश रखने का वादा भी कर सकते हैं। किसी को गले लगाकर आप उसे अपनापन महसूस कराते हैं। अंग्रेजी में जादू की हग डे बदलते दौर में शब्दों को अलग ढ़ग से बोलने का तरीका बन गया कई लोग हग को जादू की झप्पी भी कहते हैं। यह जादू की झप्पी भी भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा तरीका है। तो चलिए इस हग डे कुछ जादुई मैसेज आप भी अपने दोस्तों और पार्टनर को भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

देखा है जबसे तुमको मेरा दिल नहीं है बस में

जी चाहे आज तोड़ दूँ दुनिया की सारी रस्मे

तेरा साथ चाहता हूँ तेरा हाथ चाहता हूं

बांहों में तेरी रहना मैं दिन रात चाहता हूं।

मन ही मन करती हूं बातें

दिल की हर बात कह जाती हूं

एक बार ले लो बाहों में अब तो सजना

यही हर बार कहते-कहते रूक जाती हूं।

तुम्हारी बाहों में मुझे जन्नत मिल गई सारी

खुदा से बोलूं की अपनी जन्नत अपने पास ही रख।

आ गले लग जा मेरे यार

दें दूं जादू की झप्पी दो चार

ऐसे ही कट जाए जिंदगी विदाउट एनी रिस्क

इस उम्मीद के साथ करता हूं यही विश

हैप्पी हग डे।

कोई कहे इसे जादू की झप्पी

कोई कहे इसे प्यार

मौका खूबसूरत

आ गले लग जा मेरे यार

हैप्पी हग डे।

First Published on February 12, 2017 7:36 am