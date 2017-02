‘हैप्पी हग डे’: इस वैलेंनटाइन अपने पार्टनर को इन पांच हग के जरिए करवाएं अपने प्यार का अहसास

हग करना या गले लगाना बेहद ही खूबसूरत अहसास होता है। आप बचपन से इसकी गर्माहट को महसूस करते हैं। यह आपको इस बात की अनुभूति दिलाता है कि आप सुरक्षित हैं। साथ ही सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है उसका भी अहसास दिलाता है। यह बात साबित हो चुकी है कि एक हग आपकी कई चीजों को दूर करने में सहायता करता है और आपकी सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। शायद इसी वजह से प्यार के त्योहार वैलेंनटाइन में एक दिन इसे डेडिकेट करते हुए हग डे मनाया जाता है। 12 फरवरी को यह त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि इस दिन को अपने प्यार के साथ ही मनाएं। आप चाहें तो अपने दोस्त, भाई-बहन, मां-बाप को भी हग करके उन्हें अपने प्यार का अहसास दिला सकते हैं। एक हग सामने वाले के बिगड़े हुए मूड को चुटकियों में बदलने में सहायक होता है। लेकिन क्या आपको पता है किस हग का क्या मतलब होता है। अगर नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं हर हग का मतलब।

इंब्रेसिंग हग- इससे आपकी गहरी भावनाओं, करीबी, कंफर्टेबल का पता चलता है। इसमें आपके सर एक-दूसरे पर होते हैं। यह कपल के लिए बेस्ट फीलिंग वाला पल होता है। अगर आपका प्यार लंबा है और उसने आपके कंधों पर अपना सर रखा है तो इसका मतलब होता है कि वो आपके प्यार में पागल है।

टाइट हग- इसका मतलब होता है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपका प्यार हमेशा आपको टाइट से गले लगाता है तो यह इस बात का सकेंत है कि वो आपके लिए गंभीर है। यह आपको रोमांटिक और प्यार की गहराई का अहसास करवाता है।

साइड आर्म हग- इसका मतलब होता है कि आपका रिश्ता नाजुक है। यह हग आमतौर पर कुछ लोगों को ऑकवर्ड महसूस कराता है। अगर आपका प्यार आपको इसी तरह से हमेशा हग करता है तो कोशिश करें कि आप उसे दोबारा हग ही ना दें। साथ ही इस बात को इशारा है कि आपका रिश्ता काफी नाजुक है।

स्कवीज हग- इसका मतलब होता है कि प्यार हवाओं में है। यह क्विक और टाइट हग का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब होता है कि आपका प्यार आपको अपनी बाहों में कैद करके हमेशा कंफर्टेबल महसूस कराना चाहता है।

ट्विरली हग- इसका मतलब होता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह सबसे बेहतरीन हग होता है क्योंकि इससे लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह इस बात का सबूत है कि वो आपको साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं।

First Published on February 12, 2017 10:49 am