Happy Holi 2017: रंगों के इस त्योहार पर अपनों को यह शुभकामनाएं भेज लाएं उनके चेहरे पर मुस्कान

रंगों से भरा त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो फरवरी के अंत या मार्च की शूरूआत में आता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। होली का त्योहार दूरी को कम करता है और अपनों को पास लाता है साथ ही रिश्तों के बीच मिठास को बढ़ाता है। इस दिन लोग अपनों को गले लगाते हैं और हैप्पी होली कह कर शुभकामनाएं देते हैं। होली के त्योहार का धार्मिक महत्व भी है। होली के त्योहार की शुरूआत होलिका दहन के साथ की जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल और अबीर लगाकर कहते हैं बुरा न मानो होली है। भारत में होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है।

दिवाली के बाद होली हिन्दुओं का दूसरा बड़ा त्योहार होता है। होली के दिन हर कोई मस्ती के रंग में डूबा हुआ नजर आता है। होली के जश्न में अलग ही नजारा देखने को मिलता है। होली ​का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन कुछ एक जगह पर इसे अपने तरीके से मनाते हैं। शहरों में लोग पार्टी का आयोजन कर डीजे, लाउंड म्युजिक के साथ भी इस त्योहार को मनाते है तो वहीं गांव में आज भी कई जगह होली के लोक गीत सुनाई देते हैं। होली का यह त्योहार हमें मौका देता है अपनों प्यार भरे संदेश भेज ने का। तो इस होली इन मैसेज के साथ आप भी अपनों को यह मैसेज भेजकर उनके साथ त्योहार की खुशियां बढ़ाएं।

प्यार के रंग उड़ाए ये ​पिचकारी

रंग जाए ये दुनिया सारी

होली के रंग

रंग दें आपका जीवन

यही एक कामना है हमारी

होली के नशे में होने से पहले

रंगों में रंगने से पहले

किसी और के कहने से पहले

हम आपको कहते हैं

हैप्पी होली इन एडवांस सबसे पहले।

रंगों से जोड़े मोहब्बत के तार

हर तर​फ हो रंगों की बहार

विश यू ए हैप्पी होली।

लाल, गुलाबी, नीला, पीला रंग हाथों में लिया समेट

होली के दिन रंगेंगे सजनी करके मिठ्ठी भेंट।

होली का गुलाल हो रंगों की बहार हो

गुझिंया की मिठास हो

एक बात खास हो

सबके दिल में प्यार हो

यही अपना त्योहार हो

विश यू ए वैरी हैप्पी होली।

पूनम का चांद

रंगों की डोली

चांद से उसकी

चांदनी बोली खुशियों

से भर दे सबकी झोली

मुबारक हो आपको ये होली।

आपकी जिदंगी हो मिठे प्यार और खुशियों से भरी

जिसमें समाए सातों रंग यहीं शुभकामनाएं हैं हमारी

हैप्पी होली।

First Published on March 12, 2017 8:42 am