बसंत पंचमी 2017: ऋतु परिवर्तन के इस त्यौहार पर अपनों को कुछ यूं करें विश

हिन्दू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह त्यौहार 1 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन को वसंत और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से छ ऋतुएं देखने को मिलती हैं, पतझड़ ऋतु के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। हर तरफ रंग-बिरंगें फूल खिले दिखाई देते हैं, खेतों में पीली सरसों लहलहाती बहुत ही सुंदर लगती है। वसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी से पांच दिन पहले से वसंत ऋतु की शुरूआम मानी जाती है। चारों ओर हरियाली और खुशहाली का वातावरण छाया रहता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए विद्या आरम्भ का मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो चलिए बसंत पंचमी के इस खास अवसर पर अपनों को कुछ यूं दें बधाई।

बसंत पंचमी पर सभी को ढेर सारी बधाई।

source (puridunia.com) source (puridunia.com)

सरस्वती पूजा का यह प्यारा त्यौहार

जीवन में खुशी लाएगा अपार

सरस्वती विराजे आपके द्वार

शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

source (astrobix.com) source (astrobix.com)

वीणा लेकर हाथ में, सरस्वती हो आपके साथ में

मिले मां आर्शीवाद आपको ​हर ​दिन, हर वार

हो मुबारक बसंत पंचमी का त्यौहार

बंसत पंचमी की शुभकामनाएं।

source (astroprofit.com) source (astroprofit.com)

जीवन का यह बसंत

खुशियां दें अनंत

प्रेम और उत्साह से

भर दें जीवन में रंग।

source ( blogpost.in) source ( blogpost.in)

बसंत के आगमन से सराबोर मन

करता है सहर्ष खुशियों का अभिनंदन।

source (indif.com) source (indif.com)

First Published on February 1, 2017 9:43 am