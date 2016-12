क्रिसमस के मौके पर दोस्तों, परिवार, ब्वॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं यह गिफ्ट्स

पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार जीसस क्राइस्ट के धरती पर जन्म लेने को सेलिब्रेट किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन यीशु धरती पर अवतरित हुए थे। उनके माता पिता का नाम मैरी और जोसेफ थे। उनके जन्मदिन को प्यार, शांति और सद्भावना के तौर पर मनाया जाता है। उनके उपदेशों को एक किताब में लिखा गया है और इसे क्रिश्चियन समुदाय का नाम दिया गया। आज यह विश्व में सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म बन चुका है। इस त्योहार को गैर-ईसाई लोग भी धूमधाम से मनाते हैं। अमूमन प्रार्थना के बाद केक काटकर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे ज्यादा बच्चों को इसका इंतजार काफी लंबे समय से होता है, क्योंकि उन्हें सांता क्लॉज गिफ्ट देने के लिए आधी रात को आता है। वो अपना मनचाहा गिफ्ट सांता से मांगते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि उन्हें वो जरूर मिलेगा। बच्चों के अलावा बड़े भी एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अगर आप भी इस क्रिसमस के मौके पर अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, कलीग्स, गर्लफ्रेंड या ब्वॉयफ्रेंड को कोई खास तोहफा देना चाहते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो घबराइए मत। इस मामले में हम आपकी मदद कर देते हैं। आप इन गिफ्ट्स को 99 रुपए से लेकर 1399 रुपए में खरीद सकते हैं।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

यह स्टार रेन प्रोजेक्टर एक यूएसबी वायर के साथ आता है। यह किसी भी कमरे को तारों की बारिश में बदल सकता है। अमेजन पर इसकी कीमत 348 रुपए है।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

क्रिसमस के बाद नए साल का अवसर आता है। ऐसे में आप चाहें तो 25 एलईडी बैलून दे सकते हैं। यह किसी भी पार्टी में चार चांद लगा देगा। अमेजन पर इसकी कीमत 350 रुपए है।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

लकड़ी का लकी मेस्कॉट बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। अमेजन पर यह 250 रुपए में उपलब्ध है।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

विक्टोरिया गोल्ड लव स्टोरी गिफ्ट बॉक्स और फ्री लव स्टैंड के साथ आता है। इसे आप अपनी गर्लफ्रेंड या ब्वॉयफ्रेंड को दे सकते हैं। यह 549 रुपए में अमेजन पर मौजूद है।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

8 इंच का लाइट और म्यूजिक वाला सांता छोटे बच्चों के लिए बहुत शानदार गिफ्ट है। इसकी अमेजन पर कीमत भी 349 रुपए है।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

अपने कलीग्स को आप सांता क्लॉज की वेल्वेट वाली टोपी गिफ्ट कर सकते हैं। अमेजन पर यह 99 रुपए में उपलब्ध है।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

अगर अपने दोस्त को एक यादगार तोहफा देना हो तो कॉफी मग से बेहतर क्या ऑप्शन हो सकता है। अमेजन से इस मग को 199 रुपए में खरीदा जा सकता है।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

अगर आपका कलीग चश्मा लगाता/ लगाती है तो आप उसे हैंडक्राफ्ट वाला चश्मा होल्डर दे सकते हैं। अमेजन पर इसकी कीमत 250 रुपए है।

Image Source: Amazon.com Image Source: Amazon.com

परिवार के सदस्यों को घर सजाने के लिए मेटल बॉल गिफ्ट कर सकते हैं। अमेजन पर इसकी कीमत 799 रुपए है।

अगर आपका दोस्त पीने का शौक रखता है तो उसके लिए सांता क्लॉज वाला स्कवायर बीयर डिसपेंसर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अमेजन पर यह 1,399 रुपए में उपलब्ध है

इंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हलचल जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं - शाहिद कपूर से चल रहे कोल्ड वॉर पर कंगना रनौत बोली- “मैं काम पर दोस्त बनाने नहीं जाती”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 25, 2016 12:37 am