चॉकलेट डे पर यह संदेश भेजकर मनाए यह खास दिन

चॉकलेट डे वेलेंटाइन वीक के तीसरे दिन मनाया जाता है जो पूरे विश्व में हर उम्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है। चॉकलेड डे युवाओं, कपल और दोस्तों के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। चॉकलेट डे हर साल 9 फरवरी को मनाया जाता है। चॉकलेट डे हर किसी का पंसदीदा दिन है क्योंकि इस दिन लोगों को अपने दोस्तों से चॉकलेट मिलती है। इस दिन लोग एक-दूसरे को चॉकलेट देते हैं और अपनी खुशी बांटते हैं। किसी को भी चॉकलेट डे कि दिन चॉकलेट मिले तो उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिलती है। चॉकलेट डे अपने साथ एक मिठास लेकर आता है। चॉकलेट डे के दिन आप अपने दोस्तो, परिवारवालों या फिर किसी खास इंसान को चॉकलेट देकर अपना प्यार जता सकते हैं। चॉकलेट्स आज के जमाने में गिफ्ट्स का एक बढ़‍िया विकल्प है। चॉकलेट डे, वेलेंटाइन डे और अन्य मौकों के लिए बाजार में चॉकेलट्स के विशेष गिफ्ट पैक ‍मौजूद रहते हैं जिसे आप अपने प्रियों को भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस खास मौके पर इन मैसेज को भेजकर भी आप अपने स्पेशल लोगों को खुश कर सकते हैं।

दिल हमारा चॉकलेट की तरह नाजुक है

तुम उसमें ड्राई फ्रूट का तड़का

लाइफ होगी फ्रूट एंड नट जैसी

अगर गर्लफ्रेंड मिल जाए तेरी जैसी।

मिठास भरी हुई हर ओर है

लगे है जैसे खूबसूरत शमा पूरजोर है

ढूंढ़ा तो पाया आपकी है ये मिठास

हैप्पी चॉकलेट डे।

मीठा इंतजार और इंतजार से भी यार मीठा

मीठा यार और यार से भी प्यार मीठा

मीठा प्यार और प्यार से मीठी अपनी यारी।

हैप्पी चॉकलेट डे।

First Published on February 9, 2017 9:27 am