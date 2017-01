न्यूयॉर्क से प्रेरित होकर मिस्र के फोटोग्राफर ताहिर ने काहिरा की सड़कों पर किया “बैलेरीना” का प्रयोग, देखिए ये शानदार तस्वीरें

बैलेरीना प्रोजेक्ट नाम से चल रहे एक प्रोजेक्ट की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं। इन तस्वीरों में बैलेरीना डांसर्स काहिरा की सड़कों पर डांस पोज करती नजर आ रही हैं। इस तस्वीरों की खासियत तो देखने पर ही पता चलती है। सड़कों पर इस नजाकत से बैलेरीना जैसे मुश्किल डांस फॉर्म के स्टेप करतीं ये डांसर्स बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें कैमरे में उतारने वाले फोटोग्राफर का नाम मोहम्मद ताहिर है। ताहिर को तीन शहरों से परिभाषित किया जा सकता है। पहला उनका होम टाउन काहिरा, दूसरा जॉर्जिया का सवाना शहर जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग में मास्टर डिग्री ली और और अपने शुरुआती फोटोग्राफी प्रोजेक्ट किए। ताहिर के लिए तीसरा अहम शहर रहा न्यूयॉर्क जहां वह पहली बार बैलेरीना प्रोजेक्ट से जुड़े और इनकी फोटो सीरीज शूट करने की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रेन्ड बैलेरीना डांसर्स दुनिया के अलग-अलग शहरों की सड़कों पर बैलेरीना डांस के पोज में तस्वीरें खिंचवा रही हैं।

इस प्रोजेक्ट पर बात करते हुए ताहिर समझाते हैं, शुरुआत में फोटो केवल देखने में खूबसूरत लग रही थीं। लेकिन गौर करें तो इसमें आप देखेंगे काहिरा के रफ बैग्राउंड में बैलेरीना डांस के पोज एक कंट्रास्ट की तरह हैं। ये तस्वीरें क्लिक करते हुए ताहिर को एहसास हुआ कि फोटो में दिख रहे डांसर्स केवल डांस नहीं कर रहे थे। बल्कि वह सड़कों से बात कर रहे थे। ये वो जगह थी जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे थे। इन तस्वीरों के लिए पोज करना डांसर्स को भी सशक्त महसूस करवा रहा था जहां वो बिना डर के अपनी जगह बना सकती थीं।

वीडियो - जानिए ‘दंगल’ देखने के बाद आमिर खान से क्यों नफरत करने लगे सलमान खान

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 8, 2017 10:01 am