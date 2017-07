हरमनप्रीत कौर ने महज 115 गेंदों पर 7 छक्के, 20 चौके लगा खेली 171 रन की आतिशी पारी

महिला विश्व कप-2017 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ने जिस अंदाज में धुआंधार पारी खेली शायद ही क्रिकेट फैंस उसे भुला सकें। हरमनप्रीत कौर ने ऐसी पारी खेली, जिसके आगे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बेबस नजर आए। इस वर्ल्ड कप में ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब किसी खिलाड़ी ने 170 से ज्यादा रन की पारी खेली हो।

बता दें कि हरमनप्रीत ने 115 गेंदों में नाबाद रहते हुए 171 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 148.69 की स्ट्राइक के साथ 20 चौके और 7 छक्के जड़े, जिसके दम पर भारत ने 42 ओवर के मैच में 281 रन बना डाले।

हरमनप्रीत से पहले चमारी अट्टापट्टू ने 29 जून 2017 को 178 (नाबाद) रन की पारी खेल तहलका मचाया था। महिला विश्व कप के आठवें मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज चमारी अट्टापट्टू ने नाबाद 178 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इसके साथ ही ये बल्लेबाज महिला विश्व कप में सर्वाधिक निजी स्कोर बनाने वाली दूसरी बैट्समैन बनीं। चमारी अट्टापट्टू ने अपनी पारी में 143 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने 124.47 की स्ट्राइक साथ 22 चौके और 6 छक्के जड़े थे।

Super Kaur! 171* off 115 from @ImHarmanpreet powers India to 281/4 against Australia – enough for a spot in the final? #AUSvIND #WWC17 pic.twitter.com/OrimWcR4CU

— ICC (@ICC) July 20, 2017