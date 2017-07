टीम इंडिया की हीरो हैं ये पांच क्रिकेटर्स, रखती हैं विश्व कप जिताने का दम

महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के दूसरे सेमी-फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हारकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। रविवार (23 जुलाई) को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में होने वाले फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए सात मैच खेलने पड़े। भारतीय टीम पांच मैच जीती और दो हारी। भारतीय टीम के यहां तक के सफर में हर बार किसी ने किसी खिलाड़ी ने अपने चमकदार प्रदर्शन से टीम को जीत दिलायी है। आइए देखते हैं टीम की वो कौन सी पांच खिलाड़ी हैं जो फाइनल में नायिका बन सकती हैं।

महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना (photo source – PTI) महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना (photo source – PTI)

स्मृति मंधाना- सांगली की रहने वाली खब्बू बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन बनाकर प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। अगले ही मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने धमाकेदार शतक ठोका। दोनों ही मैचों में वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। लेकिन अगले छह मैचों में वो कुल 36 रन ही बना सकीं। महिला विश्व कप के कुल आठ मैचों में मंधाना ने 228 रन बनाए हैं। मंधाना चमकदार शुरुआत के बाद भले ही आउठ ऑफ फॉर्म नजर आ रही हों लेकिन फाइनल में उनसे सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को शानदार खेल की उम्मीद रहेगी।

सुषमा वर्मा- पिछले ही महीने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने एक पवैलियन का नाम सुषमा वर्मा के नाम पर रखा। सुषमा हिमाचल की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिसे राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज सुषमा की तुलना भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी से की जाती है। धोनी की तरह ही वो जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाती हैं। फाइनल में भी उनसे धोनी जैसे खेल की ही उम्मीद रहेगी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज।

मिताली राज- भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज इस विश्व कप के दौरान महिला वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली छह हजार रन से अधिक रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में 18 सालों से मिताली अहम किरदार में रही हैं। वो विश्व कप के आठ मैचों में 392 रन बना चुकी हैं। गुरुवार (20 जुलाई) को ऑस्ट्रेलिया के संग हुई सेमीफाइनल में उन्होंने 36 रनों की अहम पारी खेली थी। फाइनल में उनसे देश को बड़ी आशा होगी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर। (फाइल फोटो) भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर। (फाइल फोटो)

हरमनप्रीत कौर- इस लिस्ट में सेमी-फाइनलम में ऑस्ट्रेलिया पर जीत की नायिका हरमनप्रीत कौर का नाम हो तो बहुत नाइंसाफी होगी। धाकड़ ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ नाबाद 171 रन बनाकर पूरे देश का दिल जीत लिया। हरमनप्रीत ने केवल 115 गेंदों पर 20 चौकों और सात छक्के की मदद से अपनी टीम को 42 ओवरों में चार विकेट पर 281 के कुल स्कोर पर पहुंचा दिया। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय टीम 36 रन से जीत गई और हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ मैच चुनी गईं। उनसे रविवार को होने वाले फाइनल में भी सबको बड़ी उम्मीद रहेगी।

एकता बिष्ट या राजेश्वरी गायकवाड़ – भारतीय टीम की स्पिनर एकता बिष्ट ने इस विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में पांच विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई थी। 31 वर्षीय एकता ने विश्व कप के छह मैचों में नौ विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी जगह राजेश्वरी गायकवाड़ को शामिल किया गया था। गायत्री ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच विकेट लेकर एकता को रिप्लेस किया। हालांकि सेमी-फाइनल में राजेश्वरी केवल एक विकेट ले सकीं थीं। फाइनल में दोनों में से कोई भी खेले देश को उनसे बड़ी उम्मीद होगी।

First Published on July 21, 2017 8:57 am