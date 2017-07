महिला विश्व कप 2017: मिताली राज ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, दूसरी की फोटो के संग विराट कोहली ने दी बधाई, हुई खिंचाई

आईसीसी महिला विश्व कप 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान मिताली राज अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मैचों में सर्वाधिक बल्लेबाज बनानी वाली महिला क्रिकेटर बन गईं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड की बल्लेबाज शार्लेट एडवर्ड का 5992 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा। मिताली राज ऐसी पहली महिला बल्लेबाज भी बन गई हैं जिसने वनडे मैचों में छह हजार रनों का आंकड़ा छुआ है। ऑस्ट्रेलिया से आठ विकेट से हारने के बावजूद मिताली को उनकी इस निजी उपलब्धि पर चारों तरफ से बधाइयों का तांता लग गया। उन्हें बधाई देने वालों में पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी शामिल थे। लेकिन कोहली की बधाई तब विवादों में फंस गई जब कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि बधाई के साथ लगाई तस्वीर मिताली राज की नहीं भारतीय टीम की दूसरी बल्लेबाज की है।

कोहली ने फेसबुक पर लिखा, “भारतीय क्रिकेट का एक गौरवशाली क्षण, आज मिताली राज महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं। चैंपियन स्टफ!” कोहली ने भारतीय महिला कप्तान को फेसबुक के अलावा ट्विटर पर भी बधाई दी। हालांकि दोनों जगह संदेश एक ही था। कोहली के पोस्ट पर टिप्पणी करने वाले एक यूजर के अनुसार कोहली ने जो तस्वीर शेयर की है वो भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज पूनम राउत की है। ऑस्ट्रेलिया से बुधवार (12 जुलाई) को हुए मैच में पूनम ने शतकीय पारी खेली थी। उन्होंने 11 चौकों की मदद से 136 गेंदों पर 106 रन बनाए थे।

मिताली राज ने बुधवार के मैच में 69 रनों की पारी खेली थी। पूनम और राउत के अलावा केवल हरमनप्रीत कौर ही 23 बनाकर दो अंकों में रन बना पाईं। पूरी भारतीय टीम 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 226 रन ही बना सकी। 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने समेकित प्रयास से भारत को मात्र दो विकेट खोकर आसानी से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाजों ने अर्ध-शतक लगाए। वहीं भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने लगभग निष्प्रभावी रहीं। टीम को मिला दो में एक विकेट पूनम यादव के खाते में गया। वहीं बेथ मूनी 45 के निजी स्कोर पर रन आउट हुईं।

First Published on July 13, 2017 7:48 am