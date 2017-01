WWE में स्टोन कोल्ड से पिट चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विंस मैक मोहन पर भी किया था हमला

बिजनेसमैन से अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप का WWE से भी पुराना नाता रहा है। साल 2007 में वह रेसलिंग के सबसे बड़े इवेंट में नजर आ चुके हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन स्टोन कोल्ड स्टीव अॉस्टिन से मार भी खाई थी। चुनावी कैंपेन के दौरान अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में रहे ट्रंप उन वक्त भी इतने साहसी थे कि उन्होंने स्टोन कोल्ड जैसे धाकड़ पहलवान को चैलेंज कर दिया था। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी पिटाई का वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। स्टोन कोल्ड को जरूर ट्रंप को पीटने का पछतावा हो रहा होगा, लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोधी यह वीडियो खूब शेयर कर रहे थे।

यह था मामला : ‘खरबपतियों की जंग’ के नाम से मशहूर एक इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन विंस मैक मोहन के खिलाफ खड़े थे। लंबे समय से चली आ रही यह लड़ाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे सबसे रेसलिंग इवेंट रेसलमेनिया 23 तक आ पहुंची। इस मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप के लिए मैच खेला जाना था। यह मैच उमागा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन बॉबी लैशली के बीच हुआ था। इस मैच में मैक मोहन का प्रतिनिधित्व उमागा कर रहे थे और लैशली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लड़ रहे थे। मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बने थे स्टोन कोल्ड स्टीव अॉस्टिन। मैच के दौरान एक वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने विंस मैक मोहन पर हमला तक कर दिया था।

इस मैच में अॉस्टिन ने लैशली का साथ दिया और वह मैच जीत गए, जिसके बाद विंस मैक मोहन को गंजा कर दिया गया था। इसके बाद जीत के नशे में डूबे डोनाल्ड ट्रंप, लैशली जश्न के मूड में आ गए, लेकिन स्टोन कोल्ड के मन में तो कुछ और ही था। जैसा वह हर मैच जीतने के बाद करते हैं, उन्होंने बीयर मंगाई और रिंग में ट्रंप और लैशली को देने के बाद नए अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना सिग्नेचर मूव स्टोन कोल्ड स्टनर मारा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पस्त होकर जमीन पर गिर गए और स्टोन कोल्ड हंसते हुए रिंग से बाहर चले गए।

इस पूरे मैच को आप यहां देख सकते हैं ः

First Published on January 23, 2017 11:59 am