क्या आप क्रिकेट के दीवाने हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज आपको हम क्रिकेट इतिहास के ऐसे अध्याय से परिचित कराएंगे जब बीते जमाने के एक खब्बू बल्लेबाज ने लगभग असंभव लगना वाला रिकॉर्ड आज (10 अक्टूबर) ही के दिन तोड़ दिया था। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको बताना नहीं होगा कि टेस्ट क्रिकेट में एक पारी सर्वाधिक निजी स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम है। लेकिन करीब नौ सालों तक ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडेन के नाम रहा था। मैथ्यू हेडेन ने साल 2003 में ब्रायन लारा का ही सर्वाधिक निजी टेस्ट स्कोर का तोड़ा था। मैथ्यू हेडेन ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 380 रनों की पारी खेलकर ब्रायर लारा का तब का सर्वाधिक निजी टेस्ट स्कोर 375 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था।

अगर आपको लग रहा हो कि सर्वाधिक निजी टेस्ट स्कोर बनाने के मामले में आखिरकार लारा हेडेन पर भारी पड़ ही गये तो थोड़ा ठहर जाइए।ये भी जान लीजिए कि लारा ने जिन दोनों मैचों में पहले 375 और फिर नाबाद 400 रन बनाकर ये रिकॉर्ड बनाये थे वो दोनों मैच ड्रा रहे थे। लेकिन हेडेन के 380 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को एक पारी और 175 रनों से हरा दिया था। अब आप सोच में पड़ गये होंगे! आखिर, क्रिकेट जितनी ही पुरानी ये बहस है कि टीम की जीत ज्यादा मायने रखती है या खिलाड़ी का निजी रिकॉर्ड?

