West Indies vs England: रूट और वोक्स के अर्धशतकों से इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया

जो रूट की नाबाद 90 रन की धैर्यपूर्ण पारी और आलराउंडर क्रिस वोक्स के नाबाद 68 रन की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज यहां वेस्टइंडीज को चार विकेट से हरा दिया। मेजबान टीम के 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 48 . 2 ओवर में छह विकेट पर 226 रन बनाकर जीत दर्ज करते हुए श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। तीसरा और अंतिम मैच गुरूवार को बारबडोस में खेला जाएगा।

इसी मैदान पर पहले मैच में 45 रन की जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंंड की टीम सलामी बल्लेबाज जेसन राय (52) के अर्धशतक की बदौलत 21वें ओवर में दो विकेट पर 108 रन बनाकर आसान जीत की ओर बढ़ रही थी। वेस्टइंडीज के विशेषज्ञ स्पिनरों ने इसके बाद 16 रन के भीतर चार विकेट चटकाकर मेजबान टीम की जीत की उम्मीद बंधाई लेकिन रूट और वोक्स ने सातवें विकेट के लिए 102 रन की अटूट साझेदारी करके इंग्लैंड को जीत दिला दी।

रूट ने 127 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे जबकि वोक्स ने 83 गेंद की पारी में पांच चौके और तीन छक्के जड़े। वेस्टइंडीज की ओर से एश्ले नर्स ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि देवेंद्र बिशू ने 43 रन देकर दो विकेट हासिल किए। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम जेसन मोहम्मद (50) के अर्धशतक और सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट की 42 रन की पारी के बावजूद 47 . 5 ओवर में 225 रन पर ढेर हो गई। जोनाथन कार्टर ने भी 39 रन की पारी खेली।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 10:34 am