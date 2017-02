भारत-इंग्लैंड के बीच बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम खेली गई तीन मैचों की टी-20 सीरीज़ के आखिरी और निर्णायक मैच में भारत ने 75 रन से जीत दर्ज कर सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। दोनों टीमों ने शुरूआती दो मैचों में से एक-एक मैच जीतकर इस मैच को फाइनल मुकाबला बना दिया था। इस मैच के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने पहले इंग्लिश गेंदबाजों ने रन लुटाए फिर भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों को अपनी धुन पर नचाया और मुकाबला एक तरफा हो गया। भारत ने इस मैच में इंग्लैंड को 75 रन से हरा दिया। टीम इंडिया द्वारा दिए गए 203 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 16.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गयी।

इस मैच के हीरो रहे भारत के स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल। उन्हों इस मैच में अपने चार ओवर के कोटे में 25 रन देकर 6 इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट किया। उन्होंने बेंगलुरू में सैम बिलिंग्स, इयोन मॉर्गन, जो रूट, बेन स्टोक्स, मोइन अली और क्रिस जॉर्डन का विकेट लिया। चहल अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में एक पारी में 5 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। वहीं श्रीलंकाई गेंदबाज अंजता मेंडिस के बाद चहल दूसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में एक पारी में 6 विकेट लिए हैं। यजुवेंद्र चहल ने इस सीरीज के तीन मैचों में कुल आठ विकेट लिए। उन्हें अंतिम मुकाबले में शानदार गेंदबजी के लिए मैन आॅफ द मैच चुना गया, वहीं, सीरीज में आठ विकेट चटकाने के लिए उन्हें मैन आॅफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया।

मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में सीरीज जीत के साथ ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने यजुवेंद्र चहल की सफलता का भी जश्न मनाया। यजुवेंद्र चहल ने कप्तान विराट कोहली, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या और टीम के अन्य साथियों की मौजूदगी में केक काटा। इस जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में चहल केक काटने के लिए खड़े हैं और टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी उनके चारों ओर खड़े हैं। चहल जब केक काटते हैं इसके बाद युवराज सिंह उनका सिर पकड़कर केक में डाल देते हैं और सभी खिलाड़ी हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। युवराज सिंह को क्यों टीम इंडिया के सबसे उत्सवधर्मी और मजाकिया खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है यह आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं।

हालांकि मैच में एक वक्त ऐसा भी आया था जब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। सलामी बल्लेबाजों जेसन रॉय और सैम बिलिंग्स के आउट होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन और जो रूट क्रीज़ पर डटे हुए थे। इंग्लिश टीम लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की गेंदों पर खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और चौके छक्के लगा रहे थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने यहां खुद को थोड़ा पीछे किया और महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपनी भूमिका निभाते हुए नज़र आए। कप्तान विराट कोहली ने एमएस धोनी से चर्चा के बाद इंग्लैंड की पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्पिनर यजुवेंद्र चहल को सौंपा।

यजुवेंद्र चहल के इस ओवर ने मैच का पासा पलट दिया। चहल ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन (40) को आउट कर दिया। चहल ने इस ओवर की अगली गेंद पर ही दूसरे सेट बल्लेबाज़ जो रूट (42) को क्लीन बोल्ड कर मैच का पासा पलट दिया। इसके बाद तो कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज़ भारतीय गेंदबाज़ों के सामने नहीं टिक पाया और एक एक करके पूरी टीम पैवेलियन लौट गई। इंग्लैंड के आखिरी 6 बल्लेबाजों में से 4 अपना खाता भी नहीं खोल सके। बेन स्टोक्स 6 रन बनाकर आउट हुए। बेन स्टोक्स के आउट होने में चहल की गेंदबाजी से ज्यादा सुरेश रैना के क्षेत्ररक्षण का योगदान रहा। रैना ने बाउंड्री लाइन पर स्टोक्स का बेहद ही शानदार कैच लपका।

वीडियो: यजुवेंद्र चहल के गलत थ्रो पर भड़के धोनी, कोहली भी हुए हैरान

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 2, 2017 11:52 am