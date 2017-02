कप्तान कोहली ने बनाया एक और ‘विराट’ रिकॉर्ड, सुनील गावस्कर और सचिन तेंडुलकर को भी पीछे छोड़ा

भारत और बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कप्तान विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन जारी है। मैच की पहली पारी में कोहली ने शानदार 204 रनों की शानदार पारी खेली थी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाले कोहली के नाम लगातार दिलचस्प आंकड़े जुड़ते जा रहे हैं। भारत की तरफ से कोहली ने अब तक बतौर कप्तान एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। कोहली अब तक 6 बार यह कारनामा कर चुके हैं। अब तक पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और मंसूर अली खान पटौदी ने दो बार किसी एक टेस्ट मैच में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। जबकि सचिन तेंडुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ने एक-एक बार एेसा किया है।

विराट कोहली ने साल 2014-15 में अॉस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान एलिडेट में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में 115 और दूसरी पारी 141 रन बनाए थे। यानी दोनों पारियों को मिला दें तो कोहली ने इस मैच में 256 रन बनाए थे। इसके बाद 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने मैच में 200 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापतनम में कोहली ने पहली पारी में 167 और दूसरी में 81 रन की पारी खेली थी। मैच में उनका स्कोर 248 था। इसके बाद कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में 204 और दूसरी में 38 रन बनाए हैं। इस तरह से उनका स्कोर 242 हो गया। साल 2016-17 में कोहली ने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच की पहली पारी में 211 और दूसरी में 17 रन बनाए थे। यानी पूरे मैच में 228 रन। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में 235 रन बनाए थे।

इससे पहले गावस्कर ने 1978-79 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में 107 और दूसरी में 182 रन की पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में इसी साल में वेस्टइंडीज के ही खिलाफ पहली पारी में 205 और दूसरी में 73 रन बनाए थे। मंसूर अली खान पटौदी ने 1967 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच की पहली पारी में 64 और दूसरी में 148 रनों की पारी खेली थी। मैच में उनका स्कोर था 212। इससे पहले 1963-64 में उन्होंने इंग्लैंड के ही खिलाफ दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 13 और दूसरी में 203 रनों की पारी खेली थी। मैच में उनका कुल स्कोर था 216।

सचिन तेंडुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 1999-00 में बतौर कप्तान मैच की पहली पारी में 217 और दूसरी पारी में 15 रन बनाए थे। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने 2012-13 में बतौर कप्तान 224 रन बनाए थे।

