विराट कोहली के शॉट्स सुलझा रहे हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, यकीन न हो तो खुद देख लीजिए

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपने अब तक के करियर में जो मुकाम हासिल किए हैं, वह मौजूदा दौर का शायद ही कोई और खिलाड़ी कर पाया हो। उनके शॉट्स और खेल शैली की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। लक्ष्य का पीछा करने में तो उनकी क्षमता और बढ़ जाती है। अब तक रिकॉर्ड बुक में ही कोहली के कीर्तिमान लिखे जाते थे। लेकिन अब वह छात्रों के सिलेबस का हिस्सा भी बन चुके हैं। टीचर्स विराट कोहली के शॉट्स के वीडियोज के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जी हां! यह सच है। न्यू एज टीचर अनीता किशोर उन टीचर्स में हैं जो छात्रों को चीजें आसानी से समझाने के लिए विराट कोहली के शॉट्स का सहारा ले रही हैं। अनीता एक अॉनलाइन लर्निंग एेप बायजू के लिए काम करती हैं। उन्हें इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल मिल चुका है। बायजू एक डिजिटल लर्निंग एेप है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स किसी टॉपिक को असल जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। इसमें कई वीडियोज होती हैं, जिसकी मदद से छात्र की परेशानियों को दूर किया जाता है।

अनीता ने कहा, हम छात्रों से खुद को जोड़ने के लिए वह सवाल पूछते हैं, जिसमें उनकी दिलचस्पी होती है। इसी एेप के लिए काम करने वाली पूनिमा लोढा ने कभी कार्टून नहीं देखा, लेकिन स्टूडेंट्स को चीजें समझाने के लिए वह भी विराट कोहली के शॉट्स का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा, मुझे अहसास हुआ कि स्टूडेंट्स की मुश्किलों को उस तरीके से समझाना चाहिए, जिसे वह आसानी से समझ सकें।

इससे साफ जाहिर होता है कि विराट कोहली ने न सिर्फ करोड़ों भारतीयों को मुस्कुराने का मौका दिया है बल्कि अब उनके शॉट्स स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद भी कर रहे हैं। हाल ही में विराट कोहली न्यू यॉर्क में अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलिवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। यहां दोनों एक ग्रॉसरी स्टोर पर दिखे थे। कुछ दिन पहले ही विराट कोहली ने अनुष्का के साथ ली गई एक सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा था, “Much needed break with my ❤” यह फोटो वायरल हो गया था। दो दिन के भीतर ही इस फोटो को करीब 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं।

गौरतलब है कि विराट कोहली ही कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-1 से हराया था। हालांकि टीम को इकलौते टी20 मैच में हार मिली थी। अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला श्रीलंका से 26 जुलाई को होगा। यहां टीम इंडिया 3 टेस्ट, 5 वनडे और एक टी20 मैच खेलेगी।

First Published on July 17, 2017 9:15 am