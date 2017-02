हैदराबाद टेस्ट में विराट कोहली ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड, बने होम सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

बांग्लादेश के खिलाफ इकलौते टेस्ट में कप्तान विराट कोहली ने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक सहवाग के नाम एक होम सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड था। उन्होंने 2004-05 के होम सीजन में 1105 रन बनाए थे। विराट ने उस आंकड़े को अब पार कर लिया है। दूसरे दिन भारत ने शानदार शुरुआत की है। विराट कोहली 153 रन बनाकर खेल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ने शानदार वापसी करते हुए टेस्ट करियर का 10वां अर्धशतक लगाया है। वह फिलहाल 73 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत का स्कोर फिलहाल 426 रन है।

होम सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वालों की लिस्ट

विराट कोहली*, 15 पारी, 1114* रन (2016/17)

वीरेंद्र सहवाग , 17 पारी, 1105 रन (2004/05)

ग्राहम गूच (इंग्लैंड), 11 पारी, 1058 रन (1990)

सुनील गावस्कर, 21 पारी, 1027 रन (1979/80)

दिलीप वेंगसरकर,13 पारी, 966 रन (1986/87)

भारत दौरे पर आई बांग्‍लादेश की टीम को हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्‍ट मैच के पहले दिन ही चुनौती का अंदाज हो गया था। गुरुवार को भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। हालांकि मेजबानों को अच्‍छी शुरुआत नहीं मिली थी और ओपनर केएल राहुल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। चेतेश्‍वर पुजारा और मुरली विजय की जोड़ी ने नई गेंद को आराम से खेलना शुरू किया। लंच के बाद बल्‍लेबाजी आसान हो गई और पुजारा तथा विजय, दोनों ने तेजी से रन बटोरे थे। मेंहदी हसन मिराज के हाथों आउट होने से पहले पुजारा ने विजय के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 178 रन जोड़ लिए थे। विजय ने अपनी पारी जारी रखी और करियर का नौंवा शतक लगाया था। उन्‍होंने कोहली के साथ मिलकर 54 रनों की साझेदारी की थी। हालांकि तैजुल इस्‍लाम की गेंद पर वह आउट हो गए थे।

कोहली ने अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बल्‍लेबाजी की और अजिंक्‍य रहाणे के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दिन का खेल खत्‍म होने से तीन ओवर पहले कोहली ने अपने कॅरियर का 16वां शतक जड़ा।

पहले दिन बने यह रिकॉर्ड ः चेतेश्‍वर पुजारा फर्स्‍ट-क्‍लास सीजन में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं। उन्‍होंने चंदू बोर्डे का 52 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक 1605 रन बना लिए हैं। घरेलू सत्र में पुजारा का 89.16 का औसत उनका तीसरा सबसे बेहतर औसत है। विराट कोहली ने टेस्‍ट खेलने वाले 7 देशों के खिलाफ शतक बनाया है, उन्‍होंने पाकिस्‍तान और जिम्‍बॉब्‍वे के खिलाफ कोई टेस्‍ट नहीं खेला है।

कप्तान कोहली ने बनाया ये अनोखा रिकार्ड, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 10, 2017 10:39 am