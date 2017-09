विराट कोहली के शेरों ने इंदौर में हुए मैच में कंगारू टीम को पांच विकेट से रौंद कर वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया है। टीम को जिताने में हार्दिक पांड्या की अहम भूमिका रही। विराट कोहली ने इसके लिए उनकी जमकर तारीफ की और उन्हें टीम का सुपरस्टार बताया है।

दरअसल, मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में कोहली और पांड्या की बातचीत हुई थी। कप्तान कोहली ने उसे रिकॉर्ड कर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने इसमें पांड्या को दुनिया से वाकिफ कराया और टीम का सुपरस्टार बताया। उन्होंने इसका कैप्शन दिया, “लेडीज एंड जेंटलमेन, हियर इज द मैन ऑफ द मूमेंट।”

वीडियो में कोहली ने बताया कि पांड्या ने कैसे प्रदर्शन किया और कैसे उनका चौथे नंबर पर प्रमोशन हुआ। वह बोले कि हम सीरीज जीत कर बेहद खुश हैं और इस लड़के ने बहुत शानदार खेल खेला। सिर्फ दो मैचों में यह सुपरस्टार बन गया।

केएल राहुल भी इस दौरान दोनों के बीच बातचीत का आंनद लेते हुए पीछे दिख रहे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से पांड्या टीम इंडिया के लिए अपना कमाल दिखा रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका में भी उनकी गेंदबाजी का जलवा दिखा था।

Ladies and gentlemen, here is the man of the moment @hardikpandya7(Also @klrahul11 at the back)

Great win, series clinched #NumberOne pic.twitter.com/umyvk0IW7x

— Virat Kohli (@imVkohli) September 24, 2017