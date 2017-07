योहाना कोंटा को हराकर विंबलडन फाइनल में पहुंची वीनस विलियम्स

पूर्व सर्वोच्च विश्व वरीयता प्राप्त अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की योहाना कोंटा को मात देते हुए साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के फाइनल में प्रवेश कर लिया। पांच बार की चैम्पियन 2009 के बाद विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं और यह विंबलडन में उनका नौवां खिताबी मुकाबला होगा।

सात ग्रैंड स्लैम जीत चुकीं वीनस ने सेंटर कोर्ट पर हुए महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में शीर्ष ब्रिटिश खिलाड़ी कोंटा को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से मात दी। वीनस को यह मुकाबला जीतने में महज एक घंटे 13 मिनट तक संघर्ष करना पड़ा। सर्विस पर थोड़ा कमजोर नजर आईं वीनस सिर्फ एक एस लगा सकीं, जबकि कोंटा ने सात एस लगाए। हालांकि वीनस ने नेट पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और तीन ब्रेक पॉइंट भी हासिल करने में सफल रहीं।

वहीं कोंटा को नौ के मुकाबले 13 गैरवाजिब गलतियां करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। कोंटा का यह विंबलडन में पहला सेमीफाइनल मैच था। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 में आस्ट्रेलियन ओपन में आया था, जब वह सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही थीं। वीनस अब फाइनल में स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा से भिड़ेंगी। मुगुरुजा ने गुरुवार को ही हुए एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में स्लोवाकिया की मैगडालेना रायबारिकोवा को मात देकर फाइनल में कदम रखा।

मुगुरुजा ने महज एक घंटा चार मिनट में रायबारिकोवा को 6-1, 6-1 से एकतरफा मुकाबले में हराया। विंबलडन में मुगुरुजा का यह दूसरा खिताबी मुकाबला होगा। इससे पहले वह 2015 में विंबलडन के फाइनल में पहुंची थीं, जहां उन्हें वीनस की छोटी बहन सेरेना विलियम्स के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।

First Published on July 14, 2017 9:37 am