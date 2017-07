यह शख्स करता है बॉलीवुड और क्रिकेटरों की हेयर स्टाइलिंग, फीस सुनकर रह जाएंगे दंग

टीम इंडिया के अॉलराउंडर हार्दिक पांड्या ने रविवार रात इंस्टाग्राम पर अपने लुक की एक तस्वीरें पोस्ट कीं। इससे पहले ओपनर रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने भी सोशल मीडिया पर अपने नए लुक की तस्वीरें पोस्ट की थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन क्रिकेटर्स की हेयर स्टाइलिंग कौन करता है। इन सभी क्रिकेटर्स को और स्टाइलिश बनाने का क्रेडिट जाता है जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम को। आलिम बॉलिवुड के जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट हैं। बड़े-बड़े बॉलिवुड एक्टर्स जैसे शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर, संजय दत्त और अजय देवगन उन्हीं से हेयरस्टाइलिंग कराते हैं। इन सिलेब्रिटीज के लिए आलिम की फीस कितनी होती है, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन बांद्रा वेस्ट में उनकी हेयर अकैडमी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक पुरुषों के हेयरकट के लिए 4000 रुपये और महिलाओं के लिए 5000 रुपये लिए जाते हैं।

हार्दिक पांड्या ने जब अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं तो उन्होंने हाकिम के साथ भी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया था। श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले खिलाड़ी अपना मेकओवर कराने में जुटे हैं। हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने हाकिम के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, अगर यह इंसान (आलिम हाकिम) आसपास हो तो कभी भी बैड हेयर डे नहीं हो सकता। विराट कोहली ने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड जाने से पहले आलिम से ही हेयर स्टाइलिंग कराई थी। हाल ही में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा भी आलिम के पास गए थे। उन्होंने अपने नए लुक की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी।

हाकिम के हेयरस्टाइलिंग के रेट्स:

गौरतलब है कि 26 जुलाई से टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा शुरू हो रहा है। टीम यहां 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 टी20 मैच खेलेगी। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वहीं चोट से वापसी कर रहे के एल राहुल और मुरली विजय भी टीम का हिस्सा हैं।

हाकिम के साथ हार्दिक पांड्या:

For star cricketer Rohit Sharma Hair by Abbas : Art Director @Salon Hakim's Aalim pic.twitter.com/qn5XZ8e4R2

“Never a bad hair day when this man @aalimhakim is around….#teamhakimsaalim #HArocks” – @ajinkyarahane88 pic.twitter.com/FOmOfdUYph

— Aalim Hakim (@AalimHakim) July 15, 2017