अॉस्ट्रेलिया को एक टेस्ट में हराकर बरकरार रखी बादशाहत तो टीम इंडिया को मिलेंगे 6.7 करोड़ रुपये

बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच 208 रनों से जीतकर कप्तान विराट कोहली ने अॉस्ट्रलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। लेकिन लगातार 19 टेस्ट जीत चुकी विराट एंड कंपनी की निगाहें अब 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर अपने नाम करने पर होगी। जी हां, अगर विराट कोहली की टीम 1 अप्रैल 2017 से पहले टेस्ट में नंबर एक टीम बनी रहती है तो आईसीसी रैंकिंग में इस पायदान पर बने रहने के लिए उसे 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (6,69,47,500 रुपये) ईनाम के तौर पर दिए जाएंगे। फिलहाल भारत 121 अंकों के साथ दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम है। बांग्लादेश को हराकर भारत ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है।

मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में भारत के बाद अॉस्ट्रेलिया 109 की रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर है। साउथ अफ्रीका की टीम 107 की रेटिंग के साथ तीसरे पायदान पर है। अगर विराट एंड कंपनी को 1 मिलियन यानी करीब 6.7 करोड़ रुपये की रकम हासिल करनी है तो उसे ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक टेस्ट में हराना होगा और वह नंबर एक पर निर्धारित तारीख तक बनी रहेगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम भी भारत से आगे नहीं निकल सकेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया को नंबर एक पर आने के लिए भारत को 3-0 या फिर 4-0 से हराना होगा।

आपको बता दें कि साल 2016 में टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। साल 2017 की शुरूआत भी भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में जीत दर्ज करके ही की है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के साथ ही विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने लगातार छठी टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया। वहीं, टीम इंडिया लगातार 19 टेस्ट मैचों में अपराजेय रही है। इस दौरान भारत ने श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश को मात दी। आइए आपको आॅस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं।

दोनों देश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरूआत 23 फरवरी से होगी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पुणे क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 मार्च से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। वहीं, 16 मार्च से 20 मार्च के बीच सीरीज का तीसरा मैच झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 25 से 29 मार्च के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम के पास आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले दो हफ्ते आराम का समय है।

First Published on February 15, 2017 11:54 am