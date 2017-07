यह बॉलिवुड एक्ट्रेस है धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल का सीक्रेट क्रश, इन खिलाड़ियों को मानते हैं आदर्श

चोटों के कारण कई बड़े टूर्नामेंट्स ने खेल पाने वाले खिलाड़ी केएल राहुल श्रीलंका दौरे से टीम में वापसी कर रहे हैं। पिछले चार महीने से चोटिल राहुल इस कारण आईपीएल, चैम्पियंस ट्रॉफी और उसके बाद वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जा सके। फरवरी में अॉस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उनके कंधे में चोट लग गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 साल के राहुल का सीक्रेट क्रश कौन है? कर्नाटक के इस खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स स्टार से बातचीत में कई राज खोले। जब उनसे पूछा गया कि उनका सीक्रेट क्रश कौन है तो उन्होंने बॉलिवुड एक्ट्रेस और टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी का नाम लिया। क्रिकेट टीम में उनके सबसे अच्छे दोस्त कौन हैं? इस पर उन्होंने विराट कोहली और मुरली विजय का नाम लिया। टीम इंडिया का प्रैंकस्टार उन्होंने इशांत शर्मा को बताया। राहुल से जब उनका क्रिकेटर आइडल पूछा गया तो उन्होंने द.अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का नाम लिया। वह विराट कोहली को भी अपना आदर्श मानते हैं।

राहुल सभी फॉर्मेट्स के काबिल खिलाड़ी माने जाते हैं। दबाव में भी वह अपना आपा नहीं खोते और उन्हें टीम इंडिया का अगला ओपनिंग बैट्समैन माना जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी टेक्निक ने कई क्रिकेट दिग्गजों को प्रभावित किया है। राहुल द्रविड़ से भी केएल राहुल टिप्स लेते रहते हैं। उन्होंने अब तक 17 टेस्ट मैच खेले हैं और 4 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 1200 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 199 रन है। उन्होंने 6 वनडे मैच खेले हैं और 220 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है।

First Published on July 15, 2017 9:59 am